Франция и Германия продавали оружие России, используя лазейки в санкциях – СМИ

По данным закрытого доклада ЕС, ряд членов Евросоюза экспортировали в Россию оружие, Франция и Германия – около 78% от общего объема поставок Фото: depositphotos.com

Еврокомиссия подготовила внутренний отчет о том, как производители продукции военного и двойного назначения получали правительственное согласование для экспорта в Россию в обход эмбарго, введенного в 2014 году из-за аннексии Крыма. Согласно документу, по крайней мере 10 государств – членов Евросоюза экспортировали в Россию оружие и военные технические средства почти на €350 млн.

Исходя из этих данных, около 78% от общего объема поставок пришлось на немецкие и французские компании.

"Париж и Берлин отправили Москве военную технику на сумму €273 млн, включая бомбы, ракеты и управляемые снаряды, которые, вероятно, сейчас используются в Украине", – пишет газета.

Военную продукцию России поставляли и некоторые другие страны. С 2015-го по 2022 год Италия ответственна за поставки на сумму €22,4 млн, Австрия – €18,5 млн, Болгария – €16,5, Чехия – €14,3, Британия – €2,4 млн.

В 2021 году, когда разведки уже предупреждали, что Кремль готовится к нападению, страны ЕС продали России оружие и боеприпасы на €39 млн, следует из данных Еврокомиссии.

Издание отмечает, что производители использовали схему, которая была известна с 2014 года. Поставки осуществлялись по контрактам, которые формально были подписаны еще до незаконной аннексии Крыма, после которой ЕС ввел эмбарго.

После 24 февраля 2022 года ЕС ввел дополнительные ограничения на экспорт товаров двойного назначения в Москву. Однако лазейка, позволявшая обходить эмбарго, была закрыта лишь 8 апреля под давлением балтийских и восточноевропейских государств – членов Евросоюза.

Инфографика: telegraph.co.uk

Франция продала для вооружения РФ больше всего – на сумму €152 млн в рамках 76 экспортных лицензий. Правительство разрешило продавать россиянам бомбы, ракеты, торпеды, а также тепловизионные камеры для более чем 1 тыс. российских танков и навигационные системы для истребителей и ударных вертолетов.

Немецкие фирмы продали в Россию товаров двойного назначения (включая винтовки и бронированные автомобили) на сумму €121,8 млн. Правительство утверждало, что товары продавались только после того, как Россия гарантировала, что они предназначены для гражданского, а не военного применения. "Если были признаки какого-либо военного использования, экспортные лицензии не предоставлялись", – заявило министерство экономики страны.

The Telegraph отмечает, что доклад ЕС последовал за несколькими расследованиями СМИ, посвященными экспорту оружия в Россию.