50% жителей ФРГ против поставок тяжелого вооружения Украине – опрос

В ходе опроса 50% немцев высказались против поставки тяжелого вооружения в Украину, 43% – за.

В частности, против поставок выступают 55% избирателей Социал-демократической партии (СДП) ФРГ, 25% – партии "Зеленые" и 40% – блока партий "Христианско-демократический союз" и "Христианско-социальный союз" (ХДС/ХСС).

За предоставление тяжелого вооружения Украине высказались 41% избирателей СДП, 72% – партии "Зеленые", 55% – ХДС/ХСС.

По информации Bild, министерство обороны Германии исключило все тяжелое вооружение из списка, направленного Украиной для борьбы с российским вторжением, хотя немецкая промышленность могла поставить многие виды вооружений в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Сообщается, что в перечне были танки Leopard, БТР Puma, Marder, Boxer, Fuch. Кроме того, Украина уведомила федеральное правительство и промышленность Германии об острой потребности в реактивных системах залпового огня и противокорабельных ракетах, а также противотанковых ракетах Milan и Spike.

19 апреля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия поможет профинансировать прямые поставки вооружения от немецких производителей Украине. В первую очередь речь идет о противотанковых средствах и системах ПВО.

Однако на вопрос, отправит ли Германия танки Leopard, он ответил, что западные союзники – не только ФРГ – согласились с тем, что имеет смысл поставить Украине то оружие, которое она может немедленно развернуть. Таким образом, союзники позволят странам Восточной Европы передать советское оружие, взяв на себя обязательство заменить его, подчеркнул Шольц.

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