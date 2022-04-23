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50% жителей ФРГ против поставок тяжелого вооружения Украине – опрос

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Согласно результатам опроса, поставки тяжелого вооружения Украине поддерживают 43% немцев
Согласно результатам опроса, поставки тяжелого вооружения Украине поддерживают 43% немцев
Фото: EPA

Половина немцев не поддерживают поставки тяжелого вооружения в Украину. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом INSA по заказу газеты Bild, сообщил NDR 23 апреля.

В ходе опроса 50% немцев высказались против поставки тяжелого вооружения в Украину, 43% – за.

В частности, против поставок выступают 55% избирателей Социал-демократической партии (СДП) ФРГ, 25% – партии "Зеленые" и 40% – блока партий "Христианско-демократический союз" и "Христианско-социальный союз" (ХДС/ХСС).

За предоставление тяжелого вооружения Украине высказались 41% избирателей СДП, 72% – партии "Зеленые", 55% – ХДС/ХСС.

По информации Bild, министерство обороны Германии исключило все тяжелое вооружение из списка, направленного Украиной для борьбы с российским вторжением, хотя немецкая промышленность могла поставить многие виды вооружений в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Сообщается, что в перечне были танки Leopard, БТР Puma, Marder, Boxer, Fuch. Кроме того, Украина уведомила федеральное правительство и промышленность Германии об острой потребности в реактивных системах залпового огня и противокорабельных ракетах, а также противотанковых ракетах Milan и Spike.

19 апреля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия поможет профинансировать прямые поставки вооружения от немецких производителей Украине. В первую очередь речь идет о противотанковых средствах и системах ПВО.

Однако на вопрос, отправит ли Германия танки Leopard, он ответил, что западные союзники – не только ФРГ – согласились с тем, что имеет смысл поставить Украине то оружие, которое она может немедленно развернуть. Таким образом, союзники позволят странам Восточной Европы передать советское оружие, взяв на себя обязательство заменить его, подчеркнул Шольц.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.

13 апреля президент Украины Владимир Зеленский в обращении к союзникам опубликовал перечень вооружения, необходимого Украине для продолжения войны с Россией. В него вошли боевая авиация, артиллерийские комплексы и боеприпасы к ним, реактивные системы залпового огня, бронетехника (в том числе танки), а также системы противовоздушной обороны.

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля ФРГ изменила позицию и согласилась поставлять вооружение. По словам Шольца, ФРГ практически исчерпала количество оружия, которое может поставить из своих запасов.

Теги: Россия, Германия, Украина, соцопрос, танки, ФРГ, вооружение, помощь, вторжение, бронетехника, война России против Украины
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