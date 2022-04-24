Шольц о поставках оружия Украине: Я делаю все возможное, чтобы предотвратить третью мировую войну. Надо избежать ядерной войны

Журналисты обратили внимание, что канцлер ФРГ "постоянно придумывает новые аргументы против доставки тяжелого вооружения" в Украину: то украинцы якобы не смогут им управлять, то оружие не готово, то Германия не может ничего доставить – и это сбивает с толку.

"Я хочу подчеркнуть: Германия уже осуществила глубокое изменение курса, когда я объявил, что мы будем поставлять оружие в эту зону боевых действий. Многие из тех, кто категорически отвергал этот шаг в прошлом, теперь требуют гораздо большего, даже не зная реальных обстоятельств. Но нам нужна холодная голова и тщательно взвешенные решения, ведь наша страна отвечает за мир и безопасность во всей Европе. Я не считаю оправданным, чтобы Германия и НАТО стали участниками войны в Украине", – заявил канцлер.

На замечание, что Киев не просит Германию стать участником войны, а просит только оружие, политик отметил, что это "вопрос политической ответственности".

"Нас просили о бесполетной зоне, это сделало бы НАТО участником войны. Я сразу сказал, что мы должны избежать прямого военного столкновения между НАТО и высоковооруженной ядерной сверхдержавой, какой является Россия, и до сих пор делаю все возможное, чтобы предотвратить эскалацию, которая приведет к третьей мировой войне. Надо избежать ядерной войны", – сказал Шольц.

Канцлер уклонился от ответа на вопрос, почему он считает, что именно поставки танков из Германии имели бы такие последствия.

"Нет инструкции, где было бы написано, что делает нас стороной конфликта. Правила в настоящее время переписываются каждый день; есть уроки, которые нам еще предстоит усвоить. Поэтому приходится тщательно обдумывать и координировать каждый наш шаг. Избегание эскалации со стороны НАТО – мой главный приоритет", – подчеркнул Шольц.

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