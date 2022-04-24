Шольц о поставках оружия Украине: Я делаю все возможное, чтобы предотвратить третью мировую войну. Надо избежать ядерной войны

Журналисты обратили внимание, что канцлер ФРГ "постоянно придумывает новые аргументы против доставки тяжелого вооружения" в Украину: то украинцы якобы не смогут им управлять, то оружие не готово, то Германия не может ничего доставить – и это сбивает с толку.
"Я хочу подчеркнуть: Германия уже осуществила глубокое изменение курса, когда я объявил, что мы будем поставлять оружие в эту зону боевых действий. Многие из тех, кто категорически отвергал этот шаг в прошлом, теперь требуют гораздо большего, даже не зная реальных обстоятельств. Но нам нужна холодная голова и тщательно взвешенные решения, ведь наша страна отвечает за мир и безопасность во всей Европе. Я не считаю оправданным, чтобы Германия и НАТО стали участниками войны в Украине", – заявил канцлер.
На замечание, что Киев не просит Германию стать участником войны, а просит только оружие, политик отметил, что это "вопрос политической ответственности".
"Нас просили о бесполетной зоне, это сделало бы НАТО участником войны. Я сразу сказал, что мы должны избежать прямого военного столкновения между НАТО и высоковооруженной ядерной сверхдержавой, какой является Россия, и до сих пор делаю все возможное, чтобы предотвратить эскалацию, которая приведет к третьей мировой войне. Надо избежать ядерной войны", – сказал Шольц.
Канцлер уклонился от ответа на вопрос, почему он считает, что именно поставки танков из Германии имели бы такие последствия.
"Нет инструкции, где было бы написано, что делает нас стороной конфликта. Правила в настоящее время переписываются каждый день; есть уроки, которые нам еще предстоит усвоить. Поэтому приходится тщательно обдумывать и координировать каждый наш шаг. Избегание эскалации со стороны НАТО – мой главный приоритет", – подчеркнул Шольц.
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Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых на Донбассе украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года ФРГ изменила позицию и согласилась поставлять вооружение.
19 апреля Шольц заявил, что Германия поможет профинансировать прямые поставки вооружения от немецких производителей Украине. В первую очередь речь идет о противотанковых средствах и системах ПВО. По словам Шольца, ФРГ практически исчерпала количество оружия, которое может поставить из своих запасов.
Однако на вопрос, отправит ли Германия танки Leopard, он ответил, что западные союзники – якобы не только ФРГ – согласились с тем, что имеет смысл поставить Украине то оружие, которое она может немедленно развернуть. Таким образом, союзники позволят странам Восточной Европы передать советское оружие, взяв на себя обязательство заменить его, подчеркнул Шольц.
По информации Bild, министерство обороны Германии исключило все тяжелое вооружение из списка, направленного Украиной для борьбы с российским вторжением, хотя немецкая промышленность могла поставить многие виды вооружений в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
СМИ пишут, что не только в оппозиции, но и в правительственной коалиции ФРГ, вопреки позиции Шольца, идея поставок тяжелого вооружения Украине имеет широкую поддержку. Но по данным соцопроса, проведенного институтом INSA, 50% немцев высказались против поставки тяжелого вооружения в Украину, 43% – за.