Климкин: Запад пойдет в военной помощи так далеко, как это потребуется для победы Украины

"Сегодняшняя встреча на авиабазе Ramstein в Германии должна очень расстроить Кремль. 40 стран и НАТО встретились там не только для координации военной помощи – это классно, но уже давно происходит. Мы видим в Ramstein встречу антипутинской и проукраинской коалиции, которая встречается на американской военной базе в Германии. Это значит, что Запад пойдет в военной помощи так далеко, как это потребуется для победы Украины", – подчеркнул он.

По словам Климкина, ФРГ не остановится на поставках в Украину зенитных самоходных установок Gepard.

"Запад показал [президенту РФ Владимиру] Путину зубы и дальше будет кусать, а не "угрожать пальцем". Чем дальше, тем больше", – считает экс-министр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)