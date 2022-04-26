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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Климкин: Запад пойдет в военной помощи так далеко, как это потребуется для победы Украины

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Климкин: Сегодняшняя встреча на авиабазе Ramstein в Германии должна очень расстроить Кремль
Климкин: Сегодняшняя встреча на авиабазе Ramstein в Германии должна очень расстроить Кремль
Фото: ЕРА

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал прорывом то, что Германия будет поставлять Украине тяжелое вооружение. Об этом бывший глава МИД написал 26 апреля в Facebook.

"Сегодняшняя встреча на авиабазе Ramstein в Германии должна очень расстроить Кремль. 40 стран и НАТО встретились там не только для координации военной помощи – это классно, но уже давно происходит. Мы видим в Ramstein встречу антипутинской и проукраинской коалиции, которая встречается на американской военной базе в Германии. Это значит, что Запад пойдет в военной помощи так далеко, как это потребуется для победы Украины", – подчеркнул он.

По словам Климкина, ФРГ не остановится на поставках в Украину зенитных самоходных установок Gepard.

"Запад показал [президенту РФ Владимиру] Путину зубы и дальше будет кусать, а не "угрожать пальцем". Чем дальше, тем больше", – считает экс-министр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/542966977189896

Контекст:

О решении отправить в Украину самоходные установки Gepard 26 апреля заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт во время встречи глав минобороны стран НАТО, которая проходит на базе ВВС США Ramstein в Германии.

На встрече обсуждается предоставление военной помощи Украине. Глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что основная задача переговоров – синхронизация и координация военной помощи Киеву.

Теги: Германия, Украина, Кремль, Павел Климкин, ВВС США, война России против Украины, авиабаза, Кристине Ламбрехт
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