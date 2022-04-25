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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ возобновили контроль над территорией в районе еще пяти населенных пунктов Николаевской области – оперативное командование "Юг"

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ВСУ сорвали попытку выдвижения двух ДРГ оккупантов в сторону Николаевской области, отметило оперативное командование "Юг"
ВСУ сорвали попытку выдвижения двух ДРГ оккупантов в сторону Николаевской области, отметило оперативное командование "Юг"
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В Николаевской и Херсонской областях российские оккупационные войска продолжают ведение оборонных действий на занятых ими ранее рубежах, а также ведут артиллерийско-минометные обстрелы населенных пунктов и позиций ВСУ.

Об этом 25 апреля сообщило в Facebook оперативное командование ВСУ "Юг".

"Отмечено усиление разведывательной активности в сторону административной границы Николаевской области. Попытка выдвижения двух диверсионно-разведывательных групп врага нашими подразделениями сорвана. Понеся потери до 50% состава ДРГ, рашисты отступили, – говорится в сообщении. – Вместе с тем нашими подразделениями обеспечен контроль территории в районе еще пяти населенных пунктов Николаевщины вблизи админграницы с Херсонщиной".

https://www.facebook.com/okPivden/posts/2040630916108151

23 апреля украинские войска отбили атаки оккупантов на юге и восстановили контроль над восемью населенными пунктами Херсонской области, сообщало оперативное командование "Юг".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля оккупанты захватили часть Херсонской и Николаевской областей.

16 апреля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что в период с 1-го по 10 мая российские оккупанты собираются проводить на захваченной ими территории Херсонской области псевдореферендум о создании так называемой "ХНР".

Российские оккупационные войска пытаются наступать с задачей выйти на границы Херсонской области, даже находящиеся на правом берегу в районе Николаева, говорил 20 апреля советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Теги: Россия, Украина, захват, Херсонская область, Николаевская область, артиллерия, вторжение, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, миномет, российские оккупанты
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