ВСУ возобновили контроль над территорией в районе еще пяти населенных пунктов Николаевской области – оперативное командование "Юг"

ВСУ сорвали попытку выдвижения двух ДРГ оккупантов в сторону Николаевской области, отметило оперативное командование "Юг" Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 25 апреля сообщило в Facebook оперативное командование ВСУ "Юг".

"Отмечено усиление разведывательной активности в сторону административной границы Николаевской области. Попытка выдвижения двух диверсионно-разведывательных групп врага нашими подразделениями сорвана. Понеся потери до 50% состава ДРГ, рашисты отступили, – говорится в сообщении. – Вместе с тем нашими подразделениями обеспечен контроль территории в районе еще пяти населенных пунктов Николаевщины вблизи админграницы с Херсонщиной".

23 апреля украинские войска отбили атаки оккупантов на юге и восстановили контроль над восемью населенными пунктами Херсонской области, сообщало оперативное командование "Юг".

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