ВСУ возобновили контроль над территорией в районе еще пяти населенных пунктов Николаевской области – оперативное командование "Юг"

Об этом 25 апреля сообщило в Facebook оперативное командование ВСУ "Юг".
"Отмечено усиление разведывательной активности в сторону административной границы Николаевской области. Попытка выдвижения двух диверсионно-разведывательных групп врага нашими подразделениями сорвана. Понеся потери до 50% состава ДРГ, рашисты отступили, – говорится в сообщении. – Вместе с тем нашими подразделениями обеспечен контроль территории в районе еще пяти населенных пунктов Николаевщины вблизи админграницы с Херсонщиной".
23 апреля украинские войска отбили атаки оккупантов на юге и восстановили контроль над восемью населенными пунктами Херсонской области, сообщало оперативное командование "Юг".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля оккупанты захватили часть Херсонской и Николаевской областей.
16 апреля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что в период с 1-го по 10 мая российские оккупанты собираются проводить на захваченной ими территории Херсонской области псевдореферендум о создании так называемой "ХНР".
Российские оккупационные войска пытаются наступать с задачей выйти на границы Херсонской области, даже находящиеся на правом берегу в районе Николаева, говорил 20 апреля советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.