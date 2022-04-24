ВСУ восстановили контроль над восемью населенными пунктами Херсонской области – оперативное командование "Юг"

"Наши подразделения с позиций наблюдательных постов восстановили контроль над восемью населенными пунктами Херсонской области", – говорится в сообщении.

Отмечается, что российские войска активизировались накануне фейкового референдума, который оккупанты пытаются организовать в Херсонской области.

"Попытки проведения штурмовых действий в направлении Александровки и Таврического успехов не имели. Попытки завладеть Николаевкой тоже оказались неудачными. Нанесением огневого поражения артиллерией общей поддержки группировки атаки противника отражены", – сообщило ОК "Юг".

По данным командования, общие потери российской армии за сутки составляют 74 военных, 13 единиц техники, среди которых два танка, система реактивного залпового огня, шесть единиц бронированной и инженерной техники, четыре БПЛА-разведчика.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного вторжения в Украину 24 февраля российские войска, в частности, захватили часть Херсонской области.

По данным разведки, оккупанты собираются проводить на захваченной ими территории Херсонской области псевдореферендум о создании так называемой "ХНР", а также планируют провести принудительную "мобилизацию" украинских граждан, чтобы отправить их воевать против Вооруженных сил Украины под контролем заградительных отрядов.

Генштаб ВСУ сообщил 18 апреля, что оккупанты продолжат боевые действия с целью выйти на административные рубежи Херсонской области.