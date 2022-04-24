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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ восстановили контроль над восемью населенными пунктами Херсонской области – оперативное командование "Юг"

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Штурм Александровки, Таврического и Николаевки был отбит ВСУ
Штурм Александровки, Таврического и Николаевки был отбит ВСУ
Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook

Вооруженные силы Украины восстановили контроль над восемью населенными пунктами в Херсонской области. Об этом 24 апреля сообщила в Facebook пресс-служба командования.

"Наши подразделения с позиций наблюдательных постов восстановили контроль над восемью населенными пунктами Херсонской области", – говорится в сообщении.

Отмечается, что российские войска активизировались накануне фейкового референдума, который оккупанты пытаются организовать в Херсонской области.

"Попытки проведения штурмовых действий в направлении Александровки и Таврического успехов не имели. Попытки завладеть Николаевкой тоже оказались неудачными. Нанесением огневого поражения артиллерией общей поддержки группировки атаки противника отражены", – сообщило ОК "Юг".

По данным командования, общие потери российской армии за сутки составляют 74 военных, 13 единиц техники, среди которых два танка, система реактивного залпового огня, шесть единиц бронированной и инженерной техники, четыре БПЛА-разведчика.

https://www.facebook.com/okPivden/posts/2039927556178487

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного вторжения в Украину 24 февраля российские войска, в частности, захватили часть Херсонской области.

По данным разведки, оккупанты собираются проводить на захваченной ими территории Херсонской области псевдореферендум о создании так называемой "ХНР", а также планируют провести принудительную "мобилизацию" украинских граждан, чтобы отправить их воевать против Вооруженных сил Украины под контролем заградительных отрядов.

Генштаб ВСУ сообщил 18 апреля, что оккупанты продолжат боевые действия с целью выйти на административные рубежи Херсонской области.

Теги: война, военные, оккупация, Херсонская область, штурм, Вооруженные силы Украины, Николаевка, Александровка, ВСУ, война России против Украины, войска, российские оккупанты
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