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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Помят, но жив". Российские оккупанты отпустили задержанного накануне главу общины из Херсонской области

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Марчука задерживали 21 апреля
Марчука задерживали 21 апреля
Фото: Олександр Вілкул / Facebook

Российские оккупанты освободили главу Нововоронцовской объединенной территориальной общины (ОТО) Херсонской области Владимира Марчука, который 21 апреля был задержан как старший в гуманитарной колонне. Об этом 22 апреля сообщил в Facebook мэр Кривого Рога Днепропетровской области Александр Вилкул.

"Марчука Владимира Владимировича – главу Нововоронцовской ОТО – достали из плена. Сутки просидел в застенках у орков. Вчера подонки выкрали его как старшего колонны в гуманитарном коридоре, когда мы пытались вывезти мирных жителей с временно оккупированных территорий Херсонской области", – написал он.

Мэр Кривого Рога отметил, что Марчук "немного помят, но главное – жив".

Вилкул опубликовал фото с главой ОТО и поблагодарил за его освобождение всех причастных к этому, в первую очередь – вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук.

https://www.facebook.com/OleksandrVilkul/posts/575196713974531

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Херсонской области сейчас находится под оккупацией российских войск. В ряде населенных пунктов области проходили проукраинские митинги, в частности – в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке.

9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих украинцев.

16 апреля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что в период с 1-го по 10 мая российские оккупанты собираются проводить на захваченной ими территории Херсонской области псевдореферендум о создании так называемой "ХНР".

Теги: Александр Вилкул, война, оккупация, Херсонская область, плен, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, мэр, российские оккупанты
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