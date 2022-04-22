"Помят, но жив". Российские оккупанты отпустили задержанного накануне главу общины из Херсонской области

"Марчука Владимира Владимировича – главу Нововоронцовской ОТО – достали из плена. Сутки просидел в застенках у орков. Вчера подонки выкрали его как старшего колонны в гуманитарном коридоре, когда мы пытались вывезти мирных жителей с временно оккупированных территорий Херсонской области", – написал он.

Мэр Кривого Рога отметил, что Марчук "немного помят, но главное – жив".

Вилкул опубликовал фото с главой ОТО и поблагодарил за его освобождение всех причастных к этому, в первую очередь – вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук.

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