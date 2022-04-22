"Помят, но жив". Российские оккупанты отпустили задержанного накануне главу общины из Херсонской области

"Марчука Владимира Владимировича – главу Нововоронцовской ОТО – достали из плена. Сутки просидел в застенках у орков. Вчера подонки выкрали его как старшего колонны в гуманитарном коридоре, когда мы пытались вывезти мирных жителей с временно оккупированных территорий Херсонской области", – написал он.
Мэр Кривого Рога отметил, что Марчук "немного помят, но главное – жив".
Вилкул опубликовал фото с главой ОТО и поблагодарил за его освобождение всех причастных к этому, в первую очередь – вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Херсонской области сейчас находится под оккупацией российских войск. В ряде населенных пунктов области проходили проукраинские митинги, в частности – в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке.
9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих украинцев.
16 апреля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что в период с 1-го по 10 мая российские оккупанты собираются проводить на захваченной ими территории Херсонской области псевдореферендум о создании так называемой "ХНР".