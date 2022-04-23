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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Два генерала ликвидированы, один тяжело ранен". ВСУ разбили передовой пункт управления оккупантов в Херсонской области – разведка

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ВСУ провели успешную операцию в Херсонской области, отмечали в Офисе президента
ВСУ провели успешную операцию в Херсонской области, отмечали в Офисе президента
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Вооруженные силы Украины 22 апреля нанесли "сокрушительный удар" по передовому пункту управления (ППУ) 49-й общевойсковой армии российских оккупационных войск.

Об этом 23 апреля в Facebook сообщило Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Отмечается, что оккупанты, "вопреки боевым установкам и здравому смыслу", разместили пункт управления на "незначительном удалении" от линии боевого столкновения в Херсонской области.

"Результат поражения – ППУ 49-й армии уничтожен, два генерала оккупантов ликвидированы, один тяжело ранен, в критическом состоянии эвакуирован. Персональные данные уточняются", – рассказали в украинской разведке.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/297545889223505

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил 22 апреля, что ВСУ провели успешную операцию в Херсонской области, "накрыв" командный пункт ВС РФ.

"Это покруче Чернобаевки будет… Там было около 50 старших российских офицеров. Судьба их неизвестна, но взрывалось долго. Судьба их, думаю, печальна", – сказал советник руководителя ОПУ в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного вторжения в Украину 24 февраля российские войска, в частности, захватили часть Херсонской области.

По данным разведки, оккупанты собираются проводить на захваченной ими территории Херсонской области псевдореферендум о создании так называемой "ХНР", а также планируют провести принудительную "мобилизацию" украинских граждан, чтобы отправить их воевать против Вооруженных сил Украины под контролем заградительных отрядов.

Генштаб ВСУ сообщил 18 апреля, что оккупанты продолжат боевые действия с целью выйти на административные рубежи Херсонской области.

Теги: Россия, Украина, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, разведка, ВСУ, война России против Украины, столкновение, ГУР Минобороны Украины, потери России, российские оккупанты
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