В Херсонской области оккупанты обстреливают мирных жителей из танков под украинскими флагами – оперативное командование "Юг"

"Так, на окраину поселка Грозовое в Херсонской области выехали танки оккупантов с украинскими флагами. Эта демонстрационная колонна двинулась в направлении поселка Молодецкое. Таким образом, враг пытается сымитировать присутствие подразделений Вооруженных сил Украины на оккупированных им территориях. А потом из этих же танков производит обстрел оккупированных населенных пунктов, подавая местному населению фейковую картинку атаки украинскими военными мирных жителей Херсонской области", – говорится в сообщении.
В оперативном командовании подчеркнули, что украинские военные не обстреливают гражданские объекты и население, не открывают огонь по населенным пунктам, где оккупанты прячутся за мирными жителями.
В сообщении пояснили, что россияне пытаются проводить психологические операции против населения, чтобы обеспечить поддержку "референдумов" и попыток аннексировать временно захваченные территории Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Херсонской области сейчас находится под оккупацией российских войск. В ряде населенных пунктов области проходили проукраинские митинги, в частности – в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке.
9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих украинцев.
По данным разведки, оккупанты собираются проводить на захваченной ими территории Херсонской области псевдореферендум о создании так называемой "ХНР", а также планируют провести принудительную "мобилизацию" украинских граждан, чтобы отправить их воевать против Вооруженных сил Украины под контролем заградительных отрядов.
Генштаб ВСУ сообщил 18 апреля, что оккупанты продолжат боевые действия с целью выйти на административные рубежи Херсонской области.
23 апреля украинские войска отбили атаки оккупантов на юге и восстановили контроль над восемью населенными пунктами Херсонской области, сообщило оперативное командование "Юг".