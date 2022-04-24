В Херсонской области оккупанты обстреливают мирных жителей из танков под украинскими флагами – оперативное командование "Юг"

Российские танки под украинскими флагами обстреливали села на оккупированных территориях, рассказали в ВСУ Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

"Так, на окраину поселка Грозовое в Херсонской области выехали танки оккупантов с украинскими флагами. Эта демонстрационная колонна двинулась в направлении поселка Молодецкое. Таким образом, враг пытается сымитировать присутствие подразделений Вооруженных сил Украины на оккупированных им территориях. А потом из этих же танков производит обстрел оккупированных населенных пунктов, подавая местному населению фейковую картинку атаки украинскими военными мирных жителей Херсонской области", – говорится в сообщении.

В оперативном командовании подчеркнули, что украинские военные не обстреливают гражданские объекты и население, не открывают огонь по населенным пунктам, где оккупанты прячутся за мирными жителями.

В сообщении пояснили, что россияне пытаются проводить психологические операции против населения, чтобы обеспечить поддержку "референдумов" и попыток аннексировать временно захваченные территории Украины.

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