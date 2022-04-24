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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области оккупанты обстреливают мирных жителей из танков под украинскими флагами – оперативное командование "Юг"

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Российские танки под украинскими флагами обстреливали села на оккупированных территориях, рассказали в ВСУ
Российские танки под украинскими флагами обстреливали села на оккупированных территориях, рассказали в ВСУ
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

В Херсонской области российские оккупанты пытаются создать фейковую картинку обстрела мирных жителей якобы украинскими военными. Об этом 24 апреля сообщило оперативное командование ВСУ "Юг" в Facebook.

"Так, на окраину поселка Грозовое в Херсонской области выехали танки оккупантов с украинскими флагами. Эта демонстрационная колонна двинулась в направлении поселка Молодецкое. Таким образом, враг пытается сымитировать присутствие подразделений Вооруженных сил Украины на оккупированных им территориях. А потом из этих же танков производит обстрел оккупированных населенных пунктов, подавая местному населению фейковую картинку атаки украинскими военными мирных жителей Херсонской области", – говорится в сообщении.

В оперативном командовании подчеркнули, что украинские военные не обстреливают гражданские объекты и население, не открывают огонь по населенным пунктам, где оккупанты прячутся за мирными жителями.

В сообщении пояснили, что россияне пытаются проводить психологические операции против населения, чтобы обеспечить поддержку "референдумов" и попыток аннексировать временно захваченные территории Украины.

https://www.facebook.com/okPivden/posts/2040296039474972

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Херсонской области сейчас находится под оккупацией российских войск. В ряде населенных пунктов области проходили проукраинские митинги, в частности – в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке.

9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих украинцев.

По данным разведки, оккупанты собираются проводить на захваченной ими территории Херсонской области псевдореферендум о создании так называемой "ХНР", а также планируют провести принудительную "мобилизацию" украинских граждан, чтобы отправить их воевать против Вооруженных сил Украины под контролем заградительных отрядов.

Генштаб ВСУ сообщил 18 апреля, что оккупанты продолжат боевые действия с целью выйти на административные рубежи Херсонской области.

23 апреля украинские войска отбили атаки оккупантов на юге и восстановили контроль над восемью населенными пунктами Херсонской области, сообщило оперативное командование "Юг".

Теги: танки, Херсонская область, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
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