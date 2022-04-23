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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Главное, чтобы "Воистину" обратно не прилетело". Оккупанты начали писать на снарядах "Христос воскрес" – перехват СБУ

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Российские танкисты "развлекаются", но боятся "ответки" от ВСУ
Российские танкисты "развлекаются", но боятся "ответки" от ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Танкисты одного из российских подразделений, стоящих в Николаевской области, на снарядах для новых обстрелов пишут "Христос воскрес". Об этом военный из подразделения говорил по телефону с женой, запись перехваченного разговора опубликовала СБУ.

"Тут уже пацаны пасхалки хохлам готовят. Танкисты на снарядах пишут "Христос воскрес"... Главное, чтобы "Воистину" обратно не прилетело. Развлекаемся, как можем", – заявил оккупант.

В спецслужбе обратили внимание, что, когда речь зашла о делах в его подразделении, тон захватчика стал менее веселым. Он рассказал, что из 19 человек в его взводе осталось только семь, остальные сбежали или погибли и перспектив пополнения нет.

"Тут никого не добавляют. Наоборот – все уезжают! Кого нам добавлять? Тут все бегут! У нас из бригады уволилось уже 600 человек… Тут остались только самые стойкие и алкаши", – резюмировал оккупант.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/1431833033913794/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Христиане восточного обряда отмечают в этом году Пасху 24 апреля. В этот день исполнится ровно два месяца с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины предупреждал 18 апреля, что российские оккупанты, вероятно, готовят диверсии против отмечающих Пасху в пяти областях Украины: Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской.

Национальная полиция Украины перейдет на усиленный режим несения службы в районе ключевых храмов Украины на Пасху. Отменять комендантский час ради пасхальных богослужений в Украине не будут.

Теги: танки, Пасха, Николаевская область, боеприпасы, обстрелы, война России против Украины, российские военные, российские оккупанты
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