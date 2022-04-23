"Главное, чтобы "Воистину" обратно не прилетело". Оккупанты начали писать на снарядах "Христос воскрес" – перехват СБУ

"Тут уже пацаны пасхалки хохлам готовят. Танкисты на снарядах пишут "Христос воскрес"... Главное, чтобы "Воистину" обратно не прилетело. Развлекаемся, как можем", – заявил оккупант.

В спецслужбе обратили внимание, что, когда речь зашла о делах в его подразделении, тон захватчика стал менее веселым. Он рассказал, что из 19 человек в его взводе осталось только семь, остальные сбежали или погибли и перспектив пополнения нет.

"Тут никого не добавляют. Наоборот – все уезжают! Кого нам добавлять? Тут все бегут! У нас из бригады уволилось уже 600 человек… Тут остались только самые стойкие и алкаши", – резюмировал оккупант.

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