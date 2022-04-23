"Главное, чтобы "Воистину" обратно не прилетело". Оккупанты начали писать на снарядах "Христос воскрес" – перехват СБУ

"Тут уже пацаны пасхалки хохлам готовят. Танкисты на снарядах пишут "Христос воскрес"... Главное, чтобы "Воистину" обратно не прилетело. Развлекаемся, как можем", – заявил оккупант.
В спецслужбе обратили внимание, что, когда речь зашла о делах в его подразделении, тон захватчика стал менее веселым. Он рассказал, что из 19 человек в его взводе осталось только семь, остальные сбежали или погибли и перспектив пополнения нет.
"Тут никого не добавляют. Наоборот – все уезжают! Кого нам добавлять? Тут все бегут! У нас из бригады уволилось уже 600 человек… Тут остались только самые стойкие и алкаши", – резюмировал оккупант.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Христиане восточного обряда отмечают в этом году Пасху 24 апреля. В этот день исполнится ровно два месяца с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.
Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины предупреждал 18 апреля, что российские оккупанты, вероятно, готовят диверсии против отмечающих Пасху в пяти областях Украины: Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской.
Национальная полиция Украины перейдет на усиленный режим несения службы в районе ключевых храмов Украины на Пасху. Отменять комендантский час ради пасхальных богослужений в Украине не будут.