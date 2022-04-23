В результате обстрелов оккупантами Попасной погибли двое гражданских, еще один получил ранение – глава Луганской ОВА

"В результате обстрелов жилых кварталов Попасной и Рубежного повреждены три жилых объекта. В Попасной прямо на улице погибли два человека и один получил ранение", – отметил руководитель ОВА.

По словам Гайдая, оккупанты сосредотачивает основные усилия на наступательных действиях на северодонецком направлении.

Кроме того, продолжается наступление противника в направлении Новотошковского, российские военные также ведут штурмовые действия в районах Рубежного и Попасной.

"На Донбассе за минувшие сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены девять танков, 18 единиц бронированной и 13 единиц автомобильной техники, топливозаправщик, три артиллерийские системы", – проинформировал Гайдай.

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