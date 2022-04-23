ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате обстрелов оккупантами Попасной погибли двое гражданских, еще один получил ранение – глава Луганской ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты продолжают штурмовые действия в районах Рубежного и Попасной, отметил Гайдай
Оккупанты продолжают штурмовые действия в районах Рубежного и Попасной, отметил Гайдай
Фото: Сергій Гайдай / Facebook

В результате артиллерийских обстрелов в Попасной Луганской области погибли двое гражданских, еще один человек получил ранение. Об этом 23 апреля в Facebook сообщил глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

"В результате обстрелов жилых кварталов Попасной и Рубежного повреждены три жилых объекта. В Попасной прямо на улице погибли два человека и один получил ранение", – отметил руководитель ОВА.

По словам Гайдая, оккупанты сосредотачивает основные усилия на наступательных действиях на северодонецком направлении.

Кроме того, продолжается наступление противника в направлении Новотошковского, российские военные также ведут штурмовые действия в районах Рубежного и Попасной.

"На Донбассе за минувшие сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены девять танков, 18 единиц бронированной и 13 единиц автомобильной техники, топливозаправщик, три артиллерийские системы", – проинформировал Гайдай.

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/146727171200008

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении вечером 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться, и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена". Глава Офиса президента Андрей Ермак в тот же день отметил, что "началась вторая фаза войны". 

По информации Генштаба ВСУ, 22 апреля в районе Попасной оккупанты проводили штурмовые действия в направлении Новотошковского и вглубь населенного пункта Попасная, но успеха не имели.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, штурм, Рубежное, Попасная, артиллерия, Сергей Гайдай, Луганская ОГА, Новотошковское, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, погибшие, ранение, население
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Кенсингтонский дворец в честь дня рождения обнародовал новые фото принца Луи, сделанные на пляже в Норфолке
Кенсингтонский дворец в честь дня рождения обнародовал новые фото принца Луи, сделанные на пляже в Норфолке
"Теперь, оказывается, я жена военного". Денисенко показала фото с мужем после полутора месяцев разлуки
"Теперь, оказывается, я жена военного". Денисенко показала фото с мужем после полутора месяцев разлуки
Галкин о переезде из РФ в Израиль: Я выставил антивоенный пост и ФСБ стала запрещать мои концерты. Делали это негласно, начали запугивать
Галкин о переезде из РФ в Израиль: Я выставил антивоенный пост – и ФСБ стала запрещать мои концерты. Делали это негласно, начали запугивать
Дизайнер из Литвы презентовала крашанки в цветах украинского флага, изобразив на них известные символы украинской стойкости
Дизайнер из Литвы презентовала крашанки в цветах украинского флага, изобразив на них известные символы украинской стойкости
Сын Алена Делона показал, как сейчас выглядит 86-летний актер. Видео
Сын Алена Делона показал, как сейчас выглядит 86-летний актер. Видео
  "Все, кто разъехался, первое время общались". Дорофеева рассказала, как изменилось ее общение с Потапом
  "Все, кто разъехался, первое время общались". Дорофеева рассказала, как изменилось ее общение с Потапом
"Скучаю". Хименес-Браво перестал скрывать лицо своей возлюбленной, с которой его разлучила война
"Скучаю". Хименес-Браво перестал скрывать лицо своей возлюбленной, с которой его разлучила война
  Slavia: Те, кто пел на русском языке, могут забыть в Украине о своем прежнем репертуаре, пусть работают над украинскими песнями
  Slavia: Те, кто пел на русском языке, могут забыть в Украине о своем прежнем репертуаре, пусть работают над украинскими песнями
Полякова ответила на вопрос, будет ли петь на русском языке после войны
Полякова ответила на вопрос, будет ли петь на русском языке после войны
  "Это был мой первый визит, и я чувствовал себя очень желанным гостем". Ширан выпустил клип, который был снят в Киеве до войны. Видео
  "Это был мой первый визит, и я чувствовал себя очень желанным гостем". Ширан выпустил клип, который был снят в Киеве до войны. Видео
  "Пропаганда выела ему мозг". Tarabarova рассказала, как проживающий в России родственник отреагировал на нападение РФ на Украину
  "Пропаганда выела ему мозг". Tarabarova рассказала, как проживающий в России родственник отреагировал на нападение РФ на Украину
"Миллионы украинцев теряют дома, вынуждены покидать Родину". Галкин передаст гонорар от концертов в Израиле украинским беженцам
"Миллионы украинцев теряют дома, вынуждены покидать Родину". Галкин передаст гонорар от концертов в Израиле украинским беженцам
"Похоронить по-человечески было невозможно". Могилевская сообщила, что российские оккупанты убили в Мариуполе ее дядю
"Похоронить по-человечески было невозможно". Могилевская сообщила, что российские оккупанты убили в Мариуполе ее дядю
  "Слава защитникам Мариуполя. Вся Украина с вами". Группа "Океан Ельзи" презентовала песню "Місто Марії". Аудио
  "Слава защитникам Мариуполя. Вся Украина с вами". Группа "Океан Ельзи" презентовала песню "Місто Марії". Аудио
  Melovin: Киркоров – человек преклонного возраста, он понимает, что строить карьеру в Европе ему уже нет смысла, поэтому и молчит
  Melovin: Киркоров – человек преклонного возраста, он понимает, что строить карьеру в Европе ему уже нет смысла, поэтому и молчит
  "Эта песня – о воспоминаниях и о семейном тепле". alyona alyona и Jerry Heil записали мощный трек "Рідні мої". Видео
  "Эта песня – о воспоминаниях и о семейном тепле". alyona alyona и Jerry Heil записали мощный трек "Рідні мої". Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Путинская проститутка исчезнет вместе с царем", "Один хирург на семью". В сети обсуждают изменения во внешности Кабаевой. Фото до и после (63003)
2
"Пусть мертвые дети из Мариуполя приходят к вам во снах!", "Позорище и стыд". Лолита возмутила сеть новым роликом (31239)
3
"Прилипала, банный лист на жопе". Ефросинина рассказала, как Киркоров выпрашивал у Зеленского роли (17766)
4
"В России считают – раз мы у них поем, значит, мы их люди". Кикабидзе высказался о "врагах России" и поддержавшей Путина Канделаки (14265)
5
"Скучаю". Хименес-Браво перестал скрывать лицо своей возлюбленной, с которой его разлучила война (13722)
6
Галкин о переезде из РФ в Израиль: Я выставил антивоенный пост – и ФСБ стала запрещать мои концерты. Делали это негласно, начали запугивать (13285)
7
"Все, кто разъехался, первое время общались". Дорофеева рассказала, как изменилось ее общение с Потапом (12166)
8
Сын Алена Делона показал, как сейчас выглядит 86-летний актер. Видео (11865)
 
 
 
 