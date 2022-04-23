В результате обстрелов оккупантами Попасной погибли двое гражданских, еще один получил ранение – глава Луганской ОВА

"В результате обстрелов жилых кварталов Попасной и Рубежного повреждены три жилых объекта. В Попасной прямо на улице погибли два человека и один получил ранение", – отметил руководитель ОВА.
По словам Гайдая, оккупанты сосредотачивает основные усилия на наступательных действиях на северодонецком направлении.
Кроме того, продолжается наступление противника в направлении Новотошковского, российские военные также ведут штурмовые действия в районах Рубежного и Попасной.
"На Донбассе за минувшие сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены девять танков, 18 единиц бронированной и 13 единиц автомобильной техники, топливозаправщик, три артиллерийские системы", – проинформировал Гайдай.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении вечером 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться, и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена". Глава Офиса президента Андрей Ермак в тот же день отметил, что "началась вторая фаза войны".
По информации Генштаба ВСУ, 22 апреля в районе Попасной оккупанты проводили штурмовые действия в направлении Новотошковского и вглубь населенного пункта Попасная, но успеха не имели.