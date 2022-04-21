Данилов заявил, что ВСУ уничтожили в Попасной отряд наемников из Сирии и Ливии

"Отряд был полностью уничтожен. Он был небольшим, примерно 20–25 человек. А сколько их бродит по территории Донецкой, Луганской областей, частично оккупированных с 2014 года, сказать сложно. Но я не думаю, что их тысячи. Это может быть 300–500 [человек]: они физически больше завезти не могут, потому что у них там тоже идет война, боевые действия", – уточнил секретарь СНБО.
На просьбу прокомментировать боевые способности сирийских и ливийских наемников Данилов сказал: "Сложно сказать, какие они воины. У нас другие климатические условия. И война, должно быть, другая. Думаю, что они не совсем ожидали того, что здесь увидели".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
6 марта The Wall Street Journal сообщила, что РФ вербует сирийцев, умеющих вести боевые действия в городских условиях, для участия в войне в Украине. 7 марта эту информацию подтвердил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. При этом он назвал "показательным" тот факт, что российская группировка в Украине, насчитывающая около 150 тыс. человек, не смогла существенно продвинуться по стране, особенно на севере, и президент РФ Владимир "Путин счел необходимым попытаться завербовать иностранных боевиков".
11 марта глава минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что более 16 тыс. "добровольцев", в основном из стран Ближнего Востока, выразили желание приехать на Донбасс для поддержки российской армии.
13 марта Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Россия намерена платить наемникам из Сирии и Ливии по $300–600. Наемников собирались доставить самолетами.
23 марта ГУР МО заявило, что Сирия проваливает план по привлечению боевиков к участию в войне против Украины на стороне РФ.