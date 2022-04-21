Данилов заявил, что ВСУ уничтожили в Попасной отряд наемников из Сирии и Ливии

Данилов: Сложно сказать, какие они воины. У нас другие климатические условия Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

"Отряд был полностью уничтожен. Он был небольшим, примерно 20–25 человек. А сколько их бродит по территории Донецкой, Луганской областей, частично оккупированных с 2014 года, сказать сложно. Но я не думаю, что их тысячи. Это может быть 300–500 [человек]: они физически больше завезти не могут, потому что у них там тоже идет война, боевые действия", – уточнил секретарь СНБО.

На просьбу прокомментировать боевые способности сирийских и ливийских наемников Данилов сказал: "Сложно сказать, какие они воины. У нас другие климатические условия. И война, должно быть, другая. Думаю, что они не совсем ожидали того, что здесь увидели".

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