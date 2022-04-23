Во всех регионах Украины, кроме Крыма, в пасхальную ночь объявили комендантский час

В СНБО предупреждали о возможных провокациях агрессора на Пасху Фото: ЕРА

В областях, части которых находятся под российской оккупацией – Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Харьковской и Херсонской – комендантский час начнется в 19.00 и завершится в 5.00.

С 23.00 по 5.00 запретное время для мирных жителей (если не нужно бежать в укрытие) вводится для таких регионов: Киевская, Одесская, Кировоградская, Винницкая, Днепропетровская, Волынская, Ровенская, Полтавская, Черниговская, Сумская, Житомирская, Черкасская, Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Закарпатская и Черновицкая области, а также для города Киева.

Не объявляется комендантский час только в оккупированном Россией Крыму.

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Во Львовской области, в частности, ранее был отменен комендантский час на пасхальную ночь, но ночные богослужения проводить не планировали.