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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Во всех регионах Украины, кроме Крыма, в пасхальную ночь объявили комендантский час

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Фото: ЕРА

В ночь с 23-го на 24 апреля в Украине будет действовать комендантский час, сообщил в Telegram заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

В областях, части которых находятся под российской оккупацией – Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Харьковской и Херсонской – комендантский час начнется в 19.00 и завершится в 5.00.

С 23.00 по 5.00 запретное время для мирных жителей (если не нужно бежать в укрытие) вводится для таких регионов: Киевская, Одесская, Кировоградская, Винницкая, Днепропетровская, Волынская, Ровенская, Полтавская, Черниговская, Сумская, Житомирская, Черкасская, Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Закарпатская и Черновицкая области, а также для города Киева.

Не объявляется комендантский час только в оккупированном Россией Крыму.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Во Львовской области, в частности, ранее был отменен комендантский час на пасхальную ночь, но ночные богослужения проводить не планировали.

Контекст:

Христиане восточного обряда в этом году отмечают Пасху 24 апреля. В этот день исполнится два месяца с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Национальная полиция Украины перейдет на усиленный режим несения службы в районе ключевых храмов Украины на Пасху, заявил 19 апреля замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин.

18 апреля Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины предупредил о возможных провокациях российских оккупантов на Пасху в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний призывал на Пасху не проводить ночные литургии в храмах южных и восточных регионов Украины.

Теги: война, оккупация, церковь, комендантский час, Пасха, провокации, запрет, вторжение, война России против Украины, Кирилл Тимошенко
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