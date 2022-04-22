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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Во Львове в пасхальную ночь не будут проводиться ночные богослужения – Садовый

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Садовый призвал жителей Львова присоединиться к пасхальным богослужениям утром или онлайн
Садовый призвал жителей Львова присоединиться к пасхальным богослужениям утром или онлайн
Фото: city-adm.lviv.ua

Во Львове в ночь на 24 апреля не будут проводить ночных богослужений. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в Facebook 22 апреля.

Церковное руководство Львова приняло решение не проводить ночных богослужений с субботы на воскресенье. Все службы завершатся к 23.00 и начнутся после 6.00. Наша вера в Бога и Украину крепка и непоколебима. Но понимаем, что враг сатанеет, и мы не можем дать ему никакого шанса на провокации. Пока над головами летают ракеты, а на земле работают российские диверсанты, в Украине нет более или менее безопасных городов", – написал мэр.

Он попросил жителей города с пониманием отнестись к этому решению и посетить пасхальную литургию утром или онлайн.

https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/posts/558444078977033

На сайте Львовского горсовета опубликовано расписание богослужений.

Комендантский час во Львовской области длится с 23.00 до 6.00.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил сегодня в Telegram, что своим указом отменил комендантский час в ночь с 23-го на 24 апреля.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Христиане восточного обряда в этом году отмечают Пасху 24 апреля. В этот день исполнится два месяца с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Национальная полиция Украины перейдет на усиленный режим несения службы в районе ключевых храмов Украины на Пасху, заявил 19 апреля замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин.

18 апреля Центр противодействия дезинформации при СНБО предупредил о возможных провокациях российских оккупантов на Пасху в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний призывал на Пасху не проводить ночные литургии в храмах южных и восточных регионов Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Львов, комендантский час, Пасха, Андрей Садовый, война России против Украины
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