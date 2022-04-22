Во Львове в пасхальную ночь не будут проводиться ночные богослужения – Садовый

Церковное руководство Львова приняло решение не проводить ночных богослужений с субботы на воскресенье. Все службы завершатся к 23.00 и начнутся после 6.00. Наша вера в Бога и Украину крепка и непоколебима. Но понимаем, что враг сатанеет, и мы не можем дать ему никакого шанса на провокации. Пока над головами летают ракеты, а на земле работают российские диверсанты, в Украине нет более или менее безопасных городов", – написал мэр.

Он попросил жителей города с пониманием отнестись к этому решению и посетить пасхальную литургию утром или онлайн.

На сайте Львовского горсовета опубликовано расписание богослужений.

Комендантский час во Львовской области длится с 23.00 до 6.00.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил сегодня в Telegram, что своим указом отменил комендантский час в ночь с 23-го на 24 апреля.

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