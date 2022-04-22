Во Львове в пасхальную ночь не будут проводиться ночные богослужения – Садовый

Церковное руководство Львова приняло решение не проводить ночных богослужений с субботы на воскресенье. Все службы завершатся к 23.00 и начнутся после 6.00. Наша вера в Бога и Украину крепка и непоколебима. Но понимаем, что враг сатанеет, и мы не можем дать ему никакого шанса на провокации. Пока над головами летают ракеты, а на земле работают российские диверсанты, в Украине нет более или менее безопасных городов", – написал мэр.
Он попросил жителей города с пониманием отнестись к этому решению и посетить пасхальную литургию утром или онлайн.
На сайте Львовского горсовета опубликовано расписание богослужений.
Комендантский час во Львовской области длится с 23.00 до 6.00.
Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил сегодня в Telegram, что своим указом отменил комендантский час в ночь с 23-го на 24 апреля.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Христиане восточного обряда в этом году отмечают Пасху 24 апреля. В этот день исполнится два месяца с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.
Национальная полиция Украины перейдет на усиленный режим несения службы в районе ключевых храмов Украины на Пасху, заявил 19 апреля замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин.
18 апреля Центр противодействия дезинформации при СНБО предупредил о возможных провокациях российских оккупантов на Пасху в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.
Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний призывал на Пасху не проводить ночные литургии в храмах южных и восточных регионов Украины.