В Херсонской области СБУ разоблачила депутата местного совета, который был завербован ФСБ

"На государственной измене разоблачен депутат одного из местных советов. Он был завербован представителями ФСБ РФ для разведывательно-подрывной деятельности. После начала полномасштабной агрессии России против Украины коллаборант помогал "расквартировать" российских военных во временно оккупированном Херсоне. Также давал захватчикам ориентиры местности для патрулирования территории города", – говорится в сообщении.

СБУ задержала депутата во время поездки в Одессу, откуда он планировал выехать за границу с использованием иностранного паспорта.

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Видео: Служба безпеки України / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)