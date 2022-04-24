В Херсонской области СБУ разоблачила депутата местного совета, который был завербован ФСБ

"На государственной измене разоблачен депутат одного из местных советов. Он был завербован представителями ФСБ РФ для разведывательно-подрывной деятельности. После начала полномасштабной агрессии России против Украины коллаборант помогал "расквартировать" российских военных во временно оккупированном Херсоне. Также давал захватчикам ориентиры местности для патрулирования территории города", – говорится в сообщении.
СБУ задержала депутата во время поездки в Одессу, откуда он планировал выехать за границу с использованием иностранного паспорта.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Херсонской области сейчас находится под оккупацией российских войск. В ряде населенных пунктов области проходили проукраинские митинги, в частности – в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке.
9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих украинцев.
16 апреля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что в период с 1-го по 10 мая российские оккупанты собираются проводить на захваченной ими территории Херсонской области псевдореферендум о создании так называемой "ХНР".