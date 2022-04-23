Корниенко: Многих политиков и чиновников похищают, убивают, а у нардепа Ковалева просто документы проверили. Есть вопросы

На вопрос, разбирался ли первый вице-спикер в этой ситуации, он отметил, что по "фракционно-политической линии", которой занимаются глава фракции Давид Арахамия и глава партии Елена Шуляк, проводятся опросы о статусе Ковалева.

"По парламенту – нас с [главой парламента] Русланом Стефанчуком немного возмутила позиция, что он-де не успевает приехать на заседание парламента, но были люди, которые на заседание ехали по 50 часов. Публичная просьба – ездить в Раду, поскольку округ – это не основное место работы депутата. Дальше вопрос в правоохранительные органы, для меня удивительно это выглядит", – подчеркнул Корниенко.

Политик рассказал, что в первые дни оккупировали поселок под Киевом, где живут его родители.

"Они успели уехать, но оставшимся я, например, не мог помочь лично, потому что в лучшем случае меня бы убили, в худшем – взяли бы в плен. Многих политиков и чиновников похищают, убивают, по всему Херсону бегают за нашими партийными активистами, а здесь у народного депутата просто документы проверили... Так что есть вопросы. Думаю, это не конец истории, а только ее начало", – отметил первый вице-спикер.

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