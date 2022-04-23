Корниенко: Многих политиков и чиновников похищают, убивают, а у нардепа Ковалева просто документы проверили. Есть вопросы

На вопрос, разбирался ли первый вице-спикер в этой ситуации, он отметил, что по "фракционно-политической линии", которой занимаются глава фракции Давид Арахамия и глава партии Елена Шуляк, проводятся опросы о статусе Ковалева.
"По парламенту – нас с [главой парламента] Русланом Стефанчуком немного возмутила позиция, что он-де не успевает приехать на заседание парламента, но были люди, которые на заседание ехали по 50 часов. Публичная просьба – ездить в Раду, поскольку округ – это не основное место работы депутата. Дальше вопрос в правоохранительные органы, для меня удивительно это выглядит", – подчеркнул Корниенко.
Политик рассказал, что в первые дни оккупировали поселок под Киевом, где живут его родители.
"Они успели уехать, но оставшимся я, например, не мог помочь лично, потому что в лучшем случае меня бы убили, в худшем – взяли бы в плен. Многих политиков и чиновников похищают, убивают, по всему Херсону бегают за нашими партийными активистами, а здесь у народного депутата просто документы проверили... Так что есть вопросы. Думаю, это не конец истории, а только ее начало", – отметил первый вице-спикер.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Херсонская область частично оккупирована после масштабного вторжения российских войск в Украину 24 февраля.
Ковалев известен тем, что приобрел "4 канал", об этом стало известно 28 декабря 2021 года. Свой выбор он объяснил тем, что "4 канал", на его взгляд, "единственный среди частных вещателей в Украине, равноудаленный от всех политических и олигархических групп".
"Я купил на себя, точнее, на родителей, а родители мне подарили. У нас есть семейный бизнес, оформленный на родителей. Я сам юрист, поэтому решил сделать такой порядок сделки: родители купили этот актив и подарили его мне", – рассказал нардеп в интервью, которое вышло 10 января.
В середине апреля стало известно, что нардеп находится в оккупированной Голой Пристани Херсонской области, входящей в его избирательный округ, причем отправился туда 28 февраля. Путь занял у него две недели, а 12 апреля к нему домой в Голую Пристань приезжали российские военные, провели обыск и "после общения уехали". Он заверил, что остается "проукраинским политиком" и "не изменял интересам государства", а к секретной информации у него нет доступа.
21 апреля Ковалев заявил в Facebook, что многие представители местного самоуправления уехали и "пытаются сделать "зраду" с теми патриотами, которые остались на месте и выполняют свои прямые функциональные обязанности". Он назвал уехавших "предателями своих избирателей" и добавил: "Мы без вас держим оборону и преодолеваем гуманитарный кризис".