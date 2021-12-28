"Являюсь самостоятельным депутатом". Нардеп Ковалев утверждает, что Офис президента не участвовал в покупке "4 канала"

"Канал был куплен на деньги моей семьи. Сейчас СМИ распространяют ложные сведения, что я якобы не мог купить телеканал. Там была очень сложная структура собственности и перехода этой собственности ко мне, но мы это сделали. Офис президента в этом не участвовал", – заявил Ковалев.

Он подчеркнул, что планирует продолжать свою политическую карьеру, а без медиа сейчас в Украине, по его мнению, это трудно делать.

"Ну да, я вхожу во фракцию "Слуга народа", но я являюсь самостоятельным депутатом, который хочет развиваться в контексте медиа. Я раньше не был связан с медиа, но чтобы выйти на медиарынок, нужно иметь собственный канал или сотрудничать с определенными бизнес-финансово-промышленными группами", – сказал нардеп.

Он пообещал, что телеканал "будет оставаться проукраинским" и освещать события объективно.

"У нас будут ток-шоу, будем на них приглашать людей и из провластной фракции, и из оппозиции – люди уже будут оценивать, кто им нравится. Я тоже буду участвовать в ток-шоу", – анонсировал политик.

По словам Ковалева, переговоры о покупке телеканала продолжались около года. Сумму сделки он не разглашает. На вопрос журналистов о стоимости месячного содержания телеканала нардеп ответил: "Не достаточно дорого".

О том, что Ковалев приобрел "4 канал", стало известно 28 декабря. Свой выбор он объяснил тем, что "4 канал", на его взгляд, "единственный среди частных вещателей в Украине, равноудаленный от всех политических и олигархических групп".