"Являюсь самостоятельным депутатом". Нардеп Ковалев утверждает, что Офис президента не участвовал в покупке "4 канала"

"Канал был куплен на деньги моей семьи. Сейчас СМИ распространяют ложные сведения, что я якобы не мог купить телеканал. Там была очень сложная структура собственности и перехода этой собственности ко мне, но мы это сделали. Офис президента в этом не участвовал", – заявил Ковалев.
Он подчеркнул, что планирует продолжать свою политическую карьеру, а без медиа сейчас в Украине, по его мнению, это трудно делать.
"Ну да, я вхожу во фракцию "Слуга народа", но я являюсь самостоятельным депутатом, который хочет развиваться в контексте медиа. Я раньше не был связан с медиа, но чтобы выйти на медиарынок, нужно иметь собственный канал или сотрудничать с определенными бизнес-финансово-промышленными группами", – сказал нардеп.
Он пообещал, что телеканал "будет оставаться проукраинским" и освещать события объективно.
"У нас будут ток-шоу, будем на них приглашать людей и из провластной фракции, и из оппозиции – люди уже будут оценивать, кто им нравится. Я тоже буду участвовать в ток-шоу", – анонсировал политик.
По словам Ковалева, переговоры о покупке телеканала продолжались около года. Сумму сделки он не разглашает. На вопрос журналистов о стоимости месячного содержания телеканала нардеп ответил: "Не достаточно дорого".
О том, что Ковалев приобрел "4 канал", стало известно 28 декабря. Свой выбор он объяснил тем, что "4 канал", на его взгляд, "единственный среди частных вещателей в Украине, равноудаленный от всех политических и олигархических групп".
"4 канал" вещает с 2015 года, ранее он был известен как RTI, но в 2018-м прошел ребрендинг. Канал вещает на всей территории Украины.
В феврале 2021 года бывший народный депутат, лидер политической партии "Общественное движение "Народный контроль" Дмитрий Добродомов стал владельцем 50% уставного капитала "4 канала". Еще 50% принадлежали члену политсовета партии Андрею Мисику. Добродомов также занимал должность директора телеканала, отмечает "Детектор медиа".
Сейчас на портале YouControl Ковалев значится учредителем ТРК "Интеррадио" (которой принадлежит "4 канал"), доля его собственности составляет 100%. Отмечается, что он внес в уставный фонд 4,36 млн грн. А его родители Иван Ковалев и Наталья Ковалева указаны бенефициарными владельцами.
Согласно декларации Ковалева, его единственный постоянный доход в 2020 году – депутатская зарплата (суммарно около 480 тыс. грн). Он арендует квартиру в Киеве, а также имеет право пользования двумя домами своей матери в Херсонской области, но своего жилья у него нет. Кроме того, политик задекларировал почти 540 тыс. грн на счету в банке, а также 4,01 млн грн и около $101,5 тыс. – наличными.