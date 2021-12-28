Нардеп от "Слуги народа", купивший "4 канал", не имеет своего жилья

Согласно документу, у Ковалева нет жилья. В частности, нардеп задекларировал два дома матери в Голой Пристани (Херсонская область), а также ее земельный участок (0,1 га). Кроме того, Ковалев отметил, что арендует квартиру в Киеве (69,43 м²).
Как сообщается в декларации нардепа, у Ковалева есть автомобиль BMW X6 2020 года выпуска, который летом прошлого года стоил более 2,71 млн грн.
Ковалев также задекларировал почти 540 тыс. грн на счету в ПАТ АБ "Укргазбанк", 4,01 млн грн и около $101,5 тыс. – наличными.
Единственный постоянный доход Ковалева в 2020 году – депутатская зарплата (почти 480 тыс. грн).
"4 канал" вещает с 2015 года, ранее он был известен как RTI, но в 2018-м провел ребрендинг. Канал вещает на всей территории Украины.
В феврале 2021 года бывший народный депутат, лидер политической партии "Общественное движение "Народный контроль" Дмитрий Добродомов стал владельцем 50% уставного капитала "4 канала". Еще 50% принадлежали члену политсовета партии Андрею Мисику. Добродомов также занимал должность директора телеканала, отмечает "Детектор медиа".
"Украинская правда", ссылаясь на работников канала, сообщила 28 декабря, что Ковалев купил у Добродомова "4 канал".
Ковалев значится учредителем ТРК "Интеррадио" (ему принадлежит "4 канал") на портале YouControl, доля его собственности составляет 100%. Отмечается, что он внес в уставный фонд 4 363 511 грн. А его родители Иван Ковалев и Наталья Ковалева указаны бенефициарными владельцами. Покупку телеканала Ковалев подтвердил также в своем Facebook.