Нардеп от "Слуги народа", купивший "4 канал", не имеет своего жилья

Согласно документу, у Ковалева нет жилья. В частности, нардеп задекларировал два дома матери в Голой Пристани (Херсонская область), а также ее земельный участок (0,1 га). Кроме того, Ковалев отметил, что арендует квартиру в Киеве (69,43 м²).

Как сообщается в декларации нардепа, у Ковалева есть автомобиль BMW X6 2020 года выпуска, который летом прошлого года стоил более 2,71 млн грн.

Ковалев также задекларировал почти 540 тыс. грн на счету в ПАТ АБ "Укргазбанк", 4,01 млн грн и около $101,5 тыс. – наличными.

Единственный постоянный доход Ковалева в 2020 году – депутатская зарплата (почти 480 тыс. грн).