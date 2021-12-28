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ПОЛИТИКА

Нардеп от "Слуги народа" купил телеканал

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Ковалев владеет 100% ТРК "Интеррадио"
Ковалев владеет 100% ТРК "Интеррадио"
Фото: Олексій Ковальов - народний депутат / Facebook

Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев купил у экс-нардепа Дмитрия Добродомова "4 канал". Об этом сообщили "Украинская правда", ссылаясь на работников канала, и данные портала YouControl.

Собеседники журналистов рассказали, что Ковалев был на новогоднем корпоративе "4 канала", его представили коллективу как нового владельца. Нардеп во время праздника подписал с менеджментом соглашение о невмешательстве в редакционную политику.

На YouControl Ковалев значится учредителем ТРК "Интеррадио" (ему принадлежит "4 канал"), доля его собственности составляет 100%. Отмечается, что он внес в уставный фонд 4 363 511 гривен. А его родители Иван Ковалев и Наталья Ковалева указаны бенефициарными владельцами.

Покупку канала Ковалев подтвердил также в своем Facebook.

"Наша семья решила приобрести телеканал и сделать его еще более качественным, мощным и популярным. Есть планы на быстрое развитие, а репутация и профессионализм команды, плюс новые дополнительные возможности обеспечат "4 каналу" возможность очень быстро стать одним из лидеров среди информационных каналов", – написал он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=297902685615322&id=105752698163656

Контекст:

"4 канал" вещает с 2015 года, ранее он был известен как RTI, но в 2018 провел ребрендинг. Канал вещает на всей территории Украины.

В феврале 2021 года бывший народный депутат, лидер политической партии "Общественное движение "Народный контроль" Дмитрий Добродомов стал владельцем 50% уставного капитала "4 канала". Еще 50% принадлежали члену политсовета партии Андрею Мисику. Добродомов также занимал должность директора телеканала, отмечает "Детектор медиа".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: СМИ, Украина, народные депутаты, Слуга народа, нардеп Алексей Ковалев
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