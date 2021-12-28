Нардеп от "Слуги народа" купил телеканал

Собеседники журналистов рассказали, что Ковалев был на новогоднем корпоративе "4 канала", его представили коллективу как нового владельца. Нардеп во время праздника подписал с менеджментом соглашение о невмешательстве в редакционную политику.

На YouControl Ковалев значится учредителем ТРК "Интеррадио" (ему принадлежит "4 канал"), доля его собственности составляет 100%. Отмечается, что он внес в уставный фонд 4 363 511 гривен. А его родители Иван Ковалев и Наталья Ковалева указаны бенефициарными владельцами.

Покупку канала Ковалев подтвердил также в своем Facebook.

"Наша семья решила приобрести телеканал и сделать его еще более качественным, мощным и популярным. Есть планы на быстрое развитие, а репутация и профессионализм команды, плюс новые дополнительные возможности обеспечат "4 каналу" возможность очень быстро стать одним из лидеров среди информационных каналов", – написал он.