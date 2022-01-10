"Купил на родителей, а они мне подарили". Нардеп Ковалев рассказал о покупке "4 канала"

"Я купил на себя, точнее, на родителей, а родители мне подарили. У нас есть семейный бизнес, оформленный на родителей. Я сам юрист, поэтому решил сделать такой порядок сделки: родители купили этот актив и подарили его мне", – рассказал нардеп.
По словам политика, это "покупка в открытую". Он подчеркнул, что если бы хотел скрыть сделку, то оформил бы ее "на иностранную юрисдикцию, как это делают все остальные каналы".
Ковалев отказался называть точную сумму сделки, сославшись на условия договора о нераспространении информации, и не уточнил, сколько он собирается инвестировать в развитие канала.
"Сейчас мы только его купили, невозможно просчитывать какую-нибудь инвестицию, если у тебя нет этого актива. На данный момент идут подсчеты, но то, что будут изменения, – это однозначно", – сказал Ковалев.
Деньги на развитие канала Ковалев намерен привлекать из оборота семейного бизнеса. По прогнозу нового собственника, 90% дохода канал будет получать от рекламы. Он заявил, что хочет, чтобы в этом году "4 канал" попал в топ-3 информационно-развлекательных каналов страны.
Он добавил, что переговоры о покупке канала с его прежним владельцем Дмитрием Добродомовым продолжались около года.
"У нас есть общий знакомый, через него я вышел на Добродомова, и мы начали общаться. Переговоры были тяжелыми, у нас была длительная пауза. Я бы раньше купил этот канал, но попал в ДТП и физически не мог сопровождать это соглашение", – уточнил Ковалев.
Он также заявил, что менеджмент канала его удовлетворяет, но некоторые кадровые изменения произойдут уже в январе.
"Я со многими людьми общался и до покупки, и уже после. И реально журналисты и менеджмент готовы пойти на меньшую заработную плату, но быть более объективными... В течение месяца вы первыми узнаете, кто у нас будет управлять медиа", – сказал Ковалев.
При этом нардеп утверждает, что не намерен вмешиваться в редакционную политику канала и не может вмешиваться в его деятельность в соответствии с подписанным соглашением.
Выбор для покупки именно "4 канала" он объяснил тем, что канал имеет лицензию на цифровое вещание на территории всей Украины.
"Я вел переговоры с другими региональными каналами, но соотношение цена-качество у "4 канала" было оптимальным", – сказал нардеп.
"4 канал" вещает с 2015 года, ранее он был известен как RTI, но в 2018-м провел ребрендинг. Канал вещает на всей территории Украины.
В феврале 2021 года бывший народный депутат, лидер политической партии "Общественное движение "Народный контроль" Дмитрий Добродомов стал владельцем 50% уставного капитала "4 канала". Еще 50% принадлежали члену политсовета партии Андрею Мисику. Добродомов также занимал должность директора телеканала, отмечает "Детектор медиа".
О том, что Ковалев приобрел "4 канал", стало известно 28 декабря. Свой выбор он объяснил тем, что "4 канал", на его взгляд, "единственный среди частных вещателей в Украине, равноудаленный от всех политических и олигархических групп".
Сейчас на портале YouControl Ковалев значится учредителем ТРК "Интеррадио", доля его собственности составляет 100%. Отмечается, что он внес в уставный фонд 4,36 млн грн. Он же указан бенефициарным владельцем.
Ковалев отрицает участие как Офиса президента, так и лично президента Владимира Зеленского в покупке "4 канала" и рассчитывает, что канал поможет ему строить политическую карьеру.
Согласно декларации Ковалева, его единственный постоянный доход в 2020 году – депутатская зарплата (суммарно около 480 тыс. грн). Он арендует квартиру в Киеве, а также имеет право пользования двумя домами своих родственников в Херсонской области, но своего жилья у него нет. Кроме того, политик задекларировал почти 540 тыс. грн на счету в банке, а также 4,01 млн грн и около $101,5 тыс. – наличными.
Телеканал Ковалев внес в декларацию как подарок от родителей, общая стоимость "подарка в неденежной форме" составила около 4,6 млн грн.