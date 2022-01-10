"Купил на родителей, а они мне подарили". Нардеп Ковалев рассказал о покупке "4 канала"

Ковалев: Журналисты и менеджмент готовы пойти на меньшую заработную плату, но быть более объективными Фото: Alexandr Senko / Facebook

"Я купил на себя, точнее, на родителей, а родители мне подарили. У нас есть семейный бизнес, оформленный на родителей. Я сам юрист, поэтому решил сделать такой порядок сделки: родители купили этот актив и подарили его мне", – рассказал нардеп.

По словам политика, это "покупка в открытую". Он подчеркнул, что если бы хотел скрыть сделку, то оформил бы ее "на иностранную юрисдикцию, как это делают все остальные каналы".

Ковалев отказался называть точную сумму сделки, сославшись на условия договора о нераспространении информации, и не уточнил, сколько он собирается инвестировать в развитие канала.

"Сейчас мы только его купили, невозможно просчитывать какую-нибудь инвестицию, если у тебя нет этого актива. На данный момент идут подсчеты, но то, что будут изменения, – это однозначно", – сказал Ковалев.

Деньги на развитие канала Ковалев намерен привлекать из оборота семейного бизнеса. По прогнозу нового собственника, 90% дохода канал будет получать от рекламы. Он заявил, что хочет, чтобы в этом году "4 канал" попал в топ-3 информационно-развлекательных каналов страны.

Он добавил, что переговоры о покупке канала с его прежним владельцем Дмитрием Добродомовым продолжались около года.

"У нас есть общий знакомый, через него я вышел на Добродомова, и мы начали общаться. Переговоры были тяжелыми, у нас была длительная пауза. Я бы раньше купил этот канал, но попал в ДТП и физически не мог сопровождать это соглашение", – уточнил Ковалев.

Он также заявил, что менеджмент канала его удовлетворяет, но некоторые кадровые изменения произойдут уже в январе.

"Я со многими людьми общался и до покупки, и уже после. И реально журналисты и менеджмент готовы пойти на меньшую заработную плату, но быть более объективными... В течение месяца вы первыми узнаете, кто у нас будет управлять медиа", – сказал Ковалев.

При этом нардеп утверждает, что не намерен вмешиваться в редакционную политику канала и не может вмешиваться в его деятельность в соответствии с подписанным соглашением.

Выбор для покупки именно "4 канала" он объяснил тем, что канал имеет лицензию на цифровое вещание на территории всей Украины.

"Я вел переговоры с другими региональными каналами, но соотношение цена-качество у "4 канала" было оптимальным", – сказал нардеп.