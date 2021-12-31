Нардеп от "Слуги народа" задекларировал покупку телеканала как подарок от родителей

Согласно документу, 24 декабря депутат получил в подарок 50% в уставном капитале ТРК "Интеррадио", которому принадлежит "4 канал", от отца Ивана Ковалева и еще 50% от матери Натальи Ковалевой. Указанная стоимость обоих подарков – по 2,2 млн грн.

В этот же день, по данным декларации, нардеп получил от своего отца в подарок 39% в уставном капитале "Ар Ти Ай Продакшн", доля оценивается в 195 тыс. грн.

Согласно данным YouControl, компания занимается производством кино-, видеофильмов и телевизионных программ. Учредителями компании указаны ТРК "Интеррадио" и Алексей Ковалев.