Нардеп от "Слуги народа" задекларировал покупку телеканала как подарок от родителей

Согласно документу, 24 декабря депутат получил в подарок 50% в уставном капитале ТРК "Интеррадио", которому принадлежит "4 канал", от отца Ивана Ковалева и еще 50% от матери Натальи Ковалевой. Указанная стоимость обоих подарков – по 2,2 млн грн.
В этот же день, по данным декларации, нардеп получил от своего отца в подарок 39% в уставном капитале "Ар Ти Ай Продакшн", доля оценивается в 195 тыс. грн.
Согласно данным YouControl, компания занимается производством кино-, видеофильмов и телевизионных программ. Учредителями компании указаны ТРК "Интеррадио" и Алексей Ковалев.
"4 канал" вещает с 2015 года, ранее он был известен как RTI, но в 2018-м провел ребрендинг. Канал вещает на всей территории Украины.
В феврале 2021 года бывший народный депутат, лидер политической партии "Общественное движение "Народный контроль" Дмитрий Добродомов стал владельцем 50% уставного капитала "4 канала". Еще 50% принадлежали члену политсовета партии Андрею Мисику. Добродомов также занимал должность директора телеканала, отмечает "Детектор медиа".
О том, что Ковалев приобрел "4 канал", стало известно 28 декабря. Свой выбор он объяснил тем, что "4 канал", на его взгляд, "единственный среди частных вещателей в Украине, равноудаленный от всех политических и олигархических групп".
Сейчас на портале YouControl Ковалев значится учредителем ТРК "Интеррадио" (компании принадлежит "4 канал"), доля его собственности составляет 100%. Отмечается, что он внес в уставный фонд 4,36 млн грн. Он же указан бенефициарным владельцем.
Согласно декларации Ковалева, его единственный постоянный доход в 2020 году – депутатская зарплата (суммарно около 480 тыс. грн). Он арендует квартиру в Киеве, а также имеет право пользования двумя домами своих родственников в Херсонской области, но своего жилья у него нет. Кроме того, политик задекларировал почти 540 тыс. грн на счету в банке, а также 4,01 млн грн и около $101,5 тыс. – наличными.