Нардеп от "Слуги народа" вернулся на оккупированную территорию. Фракция в Раде хочет остановить его членство

Ковалев вернулся в Голую Пристань, которая входит в одномандатный избирательный округ №186, от которого нардеп избран в парламент.

"Мой округ здесь, мой бизнес здесь, у меня все здесь", – объяснил Ковалев "Радіо Свобода".

Он утверждает, что остается "проукраинским политиком" и "не изменял интересам государства", а к секретной информации у него нет доступа.

"За меня проголосовало 25 тыс. граждан, поэтому бросать их на произвол судьбы считаю неправильным. [...] Также у нас много бизнеса, оформленного, конечно, не на меня, на моих родственников и так далее. Вы понимаете, начались мародерства в первые дни", – отметил нардеп.

По его словам, он отправился из Киева в Херсонскую область 28 февраля, путь занял у него две недели, а 12 апреля к нему домой в Голую Пристань приезжали российские военные.

"Был проведен обыск у меня дома на наличие оружия или каких-то агитационных материалов. Ничего не нашли. После этого они у меня остались дома. После общения уехали. Они не спрашивали контакты или номера телефонов. Возможно, насколько я знаю, это стандартная процедура, которую они делают сейчас со всеми представителями органов местного самоуправления и органов государственной власти. То есть кого-то забирают на 20 суток, кого-то – на трое суток, кого-то не забирают – у каждого разная ситуация", – рассказал Ковалев.

Он не исключает, что приедет в Верховную Раду после Пасхи, если парламент будет работать.

18 апреля народные депутаты из парламентской фракции "Слуга народа" сообщили "Радіо Свобода" о намерении исключить Ковалева из фракции, из партийных чатов нардепа уже убрали.

"Неизвестно, пользуется ли он сам телефоном или телефон у оккупантов. Поэтому сейчас идет обсуждение о приостановлении членства во фракции до выяснения обстоятельств", – объяснил нардеп от "Слуги народа" Егор Чернев.

Вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко отметил, что ему "сложно представить, что депутат не понимал рисков своего нахождения на такой территории".

"Если депутат понимает риски и там находится, у него есть какое-то видение, что он делает. Нам интересно было бы тоже об этом видении узнать", – подчеркнул он.

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