Нардеп от "Слуги народа" вернулся на оккупированную территорию. Фракция в Раде хочет остановить его членство

Ковалев вернулся в Голую Пристань, которая входит в одномандатный избирательный округ №186, от которого нардеп избран в парламент.
"Мой округ здесь, мой бизнес здесь, у меня все здесь", – объяснил Ковалев "Радіо Свобода".
Он утверждает, что остается "проукраинским политиком" и "не изменял интересам государства", а к секретной информации у него нет доступа.
"За меня проголосовало 25 тыс. граждан, поэтому бросать их на произвол судьбы считаю неправильным. [...] Также у нас много бизнеса, оформленного, конечно, не на меня, на моих родственников и так далее. Вы понимаете, начались мародерства в первые дни", – отметил нардеп.
По его словам, он отправился из Киева в Херсонскую область 28 февраля, путь занял у него две недели, а 12 апреля к нему домой в Голую Пристань приезжали российские военные.
"Был проведен обыск у меня дома на наличие оружия или каких-то агитационных материалов. Ничего не нашли. После этого они у меня остались дома. После общения уехали. Они не спрашивали контакты или номера телефонов. Возможно, насколько я знаю, это стандартная процедура, которую они делают сейчас со всеми представителями органов местного самоуправления и органов государственной власти. То есть кого-то забирают на 20 суток, кого-то – на трое суток, кого-то не забирают – у каждого разная ситуация", – рассказал Ковалев.
Он не исключает, что приедет в Верховную Раду после Пасхи, если парламент будет работать.
18 апреля народные депутаты из парламентской фракции "Слуга народа" сообщили "Радіо Свобода" о намерении исключить Ковалева из фракции, из партийных чатов нардепа уже убрали.
"Неизвестно, пользуется ли он сам телефоном или телефон у оккупантов. Поэтому сейчас идет обсуждение о приостановлении членства во фракции до выяснения обстоятельств", – объяснил нардеп от "Слуги народа" Егор Чернев.
Вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко отметил, что ему "сложно представить, что депутат не понимал рисков своего нахождения на такой территории".
"Если депутат понимает риски и там находится, у него есть какое-то видение, что он делает. Нам интересно было бы тоже об этом видении узнать", – подчеркнул он.
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Херсонская область частично оккупирована после масштабного вторжения российских войск в Украину 24 февраля.
Ковалев известен тем, что приобрел "4 канал", об этом стало известно 28 декабря 2021 года. Свой выбор он объяснил тем, что "4 канал", на его взгляд, "единственный среди частных вещателей в Украине, равноудаленный от всех политических и олигархических групп".
"Я купил на себя, точнее, на родителей, а родители мне подарили. У нас есть семейный бизнес, оформленный на родителей. Я сам юрист, поэтому решил сделать такой порядок сделки: родители купили этот актив и подарили его мне", – рассказал нардеп в интервью, которое вышло 10 января. Он уже тогда анонсировал кадровые изменения.