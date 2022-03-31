Нардеп Стефанишина сообщила о гибели мужа под Черниговом

"Мой любимый муж, Богдан, погиб от российского снаряда 30 марта под Черниговом, пытаясь спасти людей. Я буду с нашими детьми, не на связи. Мне очень больно. Сука война", – написала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. По данным ООН на 29 марта, подтверждены 1179 погибших и 1860 раненых среди мирных жителей, но в ООН отмечают, что фактические цифры намного выше. Так, только в осажденном Мариуполе, по словам мэра города Вадима Бойченко, на 27 марта погибли около 5 тыс. жителей.