Нардеп от "Слуги народа" сказал, когда полностью завершится война РФ против Украины

Такое мнение 18 апреля в эфире национального телемарафона, который транслировал в YouTube канал "Украина 24", выразил нардеп от "Слуги народа", член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

"С учетом тех результатов, которые мы имеем на сегодняшний день, с учетом того, что наши Вооруженные силы продемонстрировали, как они могут оттеснять врага с украинских земель, с учетом того, что западные партнеры сменили не только свои оценки того… что Украине необходимы срочно более новые образцы вооружения и они уже поступают ВСУ, я прогнозирую, что горячая, решительная фаза войны – это там две-три недели, а война полностью должна завершиться на протяжении двух-трех месяцев", – сказал Вениславский.

15 апреля он не исключил, что Россия может официально объявить Украину войну, чтобы получить возможность набрать живую силу для вторжения.

Война России против Украины. Главное (обновляется)