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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нардеп от "Слуги народа" сказал, когда полностью завершится война РФ против Украины

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"Решительная фаза" войны РФ против Украины завершится через две-три недели, прогнозирует Вениславский
"Решительная фаза" войны РФ против Украины завершится через две-три недели, прогнозирует Вениславский
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Горячая фаза войны России против Украины завершится через две-три недели, а полностью война должна завершиться на протяжении двух-трех месяцев.

Такое мнение 18 апреля в эфире национального телемарафона, который транслировал в YouTube канал "Украина 24", выразил нардеп от "Слуги народа", член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

"С учетом тех результатов, которые мы имеем на сегодняшний день, с учетом того, что наши Вооруженные силы продемонстрировали, как они могут оттеснять врага с украинских земель, с учетом того, что западные партнеры сменили не только свои оценки того… что Украине необходимы срочно более новые образцы вооружения и они уже поступают ВСУ, я прогнозирую, что горячая, решительная фаза войны – это там две-три недели, а война полностью должна завершиться на протяжении двух-трех месяцев", – сказал Вениславский.

15 апреля он не исключил, что Россия может официально объявить Украину войну, чтобы получить возможность набрать живую силу для вторжения.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 17 апреля потери российских войск достигли 20,3 тыс. личного состава, а также 773 танка, 165 самолетов, 146 вертолетов.

В начале апреля РФ вывела войска из северных областей Украины. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточивает усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, вторжение, прогноз, парламент, ВСУ, комитет, наступление, война России против Украины, Федор Вениславский, нардеп
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