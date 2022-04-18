Нардеп от "Слуги народа" сказал, когда полностью завершится война РФ против Украины

Такое мнение 18 апреля в эфире национального телемарафона, который транслировал в YouTube канал "Украина 24", выразил нардеп от "Слуги народа", член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
"С учетом тех результатов, которые мы имеем на сегодняшний день, с учетом того, что наши Вооруженные силы продемонстрировали, как они могут оттеснять врага с украинских земель, с учетом того, что западные партнеры сменили не только свои оценки того… что Украине необходимы срочно более новые образцы вооружения и они уже поступают ВСУ, я прогнозирую, что горячая, решительная фаза войны – это там две-три недели, а война полностью должна завершиться на протяжении двух-трех месяцев", – сказал Вениславский.
15 апреля он не исключил, что Россия может официально объявить Украину войну, чтобы получить возможность набрать живую силу для вторжения.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 17 апреля потери российских войск достигли 20,3 тыс. личного состава, а также 773 танка, 165 самолетов, 146 вертолетов.
В начале апреля РФ вывела войска из северных областей Украины. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточивает усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.