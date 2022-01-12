С "4 канала", который подарили нардепу от "Слуги народа", уволили ведущего Дроздова. Он заявил, что журналистам советовали забыть фамилию Ермака

По словам Дроздова, после смены владельца журналистам "4 канала" "выставили параметры", с которыми он не согласился Фото: Остап Дроздов / Facebook

"Любые провокации, раскалывающие или расшатывающие единство украинского народа, недопустимы. Так же, как разжигание вражды, дискриминация или ксенофобия. Украинцы из каждого без исключения региона сегодня обязаны консолидироваться, чтобы эффективно (каждый на своем месте) противостоять как внешним, так и внутренним вызовам. Следовательно, "4 канал" благодарит за работу телеведущего Остапа Дроздова и сообщает о прекращении сотрудничества с ним", – написал Ковалев.

Он отметил, что с "другим знаковым лицом "4 канала" – журналистом Денисом Бигусом – партнерство будет продолжено и программы проекта Bihus.info будут выходить в эфире канала в привычные дни.

Дроздов написал в Facebook, что на канале происходит блокирование всего "категорически украинского".

"Как они говорят, "западенской" украинской риторики не должно быть в телевизоре. Прикрываясь идеями "сшивания чего-то с чем-то", на самом деле взят курс на уничтожение любых проявлений остро-украинского ТВ. И замены его на ласково-малороссийское. И назовут это "украинским", как когда-то большевики рисовали нас дружелюбными котами леопольдами в шароварчиках", – заявил он.

По словам Дроздова, после смены владельца журналистам "4 канала" "выставили параметры", с которыми он не согласился. Речь идет, как говорит ведущий, в том числе о таких тезисах: "Забыть про "велике крадівництво" (никакой аналитики о коррупционной составляющей не может быть), забыть об обогащении властной элиты, забыть фамилию [главы Офиса президента Андрея] Ермака, [президент Украины Владимир] Зеленский – всенародный лидер, поэтому критика либо невинно-нейтральна, либо никакая, для русского языка – содействие и лояльность, патриотическая риторика – это "услышать Донбасс".