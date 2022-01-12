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С "4 канала", который подарили нардепу от "Слуги народа", уволили ведущего Дроздова. Он заявил, что журналистам советовали забыть фамилию Ермака

По словам Дроздова, после смены владельца журналистам "4 канала" "выставили параметры", с которыми он не согласился
По словам Дроздова, после смены владельца журналистам "4 канала" "выставили параметры", с которыми он не согласился
Фото: Остап Дроздов / Facebook

Нардеп от "Слуги народа" и новый владелец "4 канала" Алексей Ковалев 11 января сообщил в Facebook, что телеканал прекращает сотрудничество с телеведущим Остапом Дроздовым.

"Любые провокации, раскалывающие или расшатывающие единство украинского народа, недопустимы. Так же, как разжигание вражды, дискриминация или ксенофобия. Украинцы из каждого без исключения региона сегодня обязаны консолидироваться, чтобы эффективно (каждый на своем месте) противостоять как внешним, так и внутренним вызовам. Следовательно, "4 канал" благодарит за работу телеведущего Остапа Дроздова и сообщает о прекращении сотрудничества с ним", – написал Ковалев. 

Он отметил, что с "другим знаковым лицом "4 канала" – журналистом Денисом Бигусом – партнерство будет продолжено и программы проекта Bihus.info будут выходить в эфире канала в привычные дни. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=301952238614292&id=100063985545703

Дроздов написал в Facebook, что на канале происходит блокирование всего "категорически украинского". 

"Как они говорят, "западенской" украинской риторики не должно быть в телевизоре. Прикрываясь идеями "сшивания чего-то с чем-то", на самом деле взят курс на уничтожение любых проявлений остро-украинского ТВ. И замены его на ласково-малороссийское. И назовут это "украинским", как когда-то большевики рисовали нас дружелюбными котами леопольдами в шароварчиках", – заявил он. 

По словам Дроздова, после смены владельца журналистам "4 канала" "выставили параметры", с которыми он не согласился. Речь идет, как говорит ведущий, в том числе о таких тезисах: "Забыть про "велике крадівництво" (никакой аналитики о коррупционной составляющей не может быть), забыть об обогащении властной элиты, забыть фамилию [главы Офиса президента Андрея] Ермака, [президент Украины Владимир] Зеленский – всенародный лидер, поэтому критика либо невинно-нейтральна, либо никакая, для русского языка – содействие и лояльность, патриотическая риторика – это "услышать Донбасс". 

https://www.facebook.com/ostap.drozdov/posts/4651574491605073

Контекст:

Дроздову 42 года, он родился во Львове. Работал на канале ZIK, а в 2019 году, после того, как ZIK купил нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тарас Козак, заявил, что новый менеджмент за две недели "убил телеканал", и уволился. 

В 2021 году после введения санкций против каналов ZIK, "112 Украина" и NewsOne Дроздов (он тогда уже работал на "4 канале") называл аудиторию этих медиа "крысами" и одноклеточными, из-за чего нардепы от "Слуги народа" Максим Бужанский и Евгения Кравчук попросили Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания провести проверку "4 канала"

В мае 2020 года Дроздов использовал эпитет "одноклеточные" в адрес украинцев, которые говорят на русском языке. А ранее, в 2019-м, призывал лишить украинского гражданства всех жителей не подконтрольных Украине территорий. Тогда в отношении него открыли уголовное дело, писал "Детектор медиа".

"4 канал" вещает с 2015 года, ранее он был известен как RTI, но в 2018-м провел ребрендинг. Канал вещает на всей территории Украины. 

В феврале 2021 года бывший народный депутат, лидер политической партии "Общественное движение "Народный контроль" Дмитрий Добродомов стал владельцем 50% уставного капитала "4 канала". Еще 50% принадлежали члену политсовета партии Андрею Мисику. Добродомов также занимал должность директора телеканала, отмечает "Детектор медиа".

О том, что Ковалев приобрел "4 канал", стало известно 28 декабря. Свой выбор он объяснил тем, что "4 канал", на его взгляд, "единственный среди частных вещателей в Украине, равноудаленный от всех политических и олигархических групп".

купил на себя, точнее, на родителей, а родители мне подарили. У нас есть семейный бизнес, оформленный на родителей. Я сам юрист, поэтому решил сделать такой порядок сделки: родители купили этот актив и подарили его мне", – рассказал нардеп в интервью, которое вышло 10 января. Он уже тогда анонсировал кадровые изменения.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: телевидение, Дмитрий Добродомов, Денис Бигус, увольнение, телеведущий, нардеп Алексей Ковалев, 4 канал
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