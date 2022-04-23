В Каховке оккупанты устроили пыточную в помещении полиции – омбудсмен

Денисова рассказала, что российские солдаты задерживают на улицах города не только активистов или участников АТО/ООС, но и мужчин, не имеющих никакого отношения к военной службе и не выходивших на митинги против оккупации, по формальным поводам – "нарушение правопорядка" или "нарушение комендантского часа".

"Как сообщают свидетели, в помещении каховской полиции находятся более 10 гражданских лиц, некоторые из них содержатся там уже несколько недель. Мужчин пытают электрошокерами, избивают. Наиболее жестоко российские военные относятся к тем, кто имеет отношение к силовым структурам – бойцам территориальной обороны и бывшим участникам АТО/ООС", – написала омбудсмен.

По ее информации, у отдела полиции постоянная очередь из родственников задержанных мужчин, которые пытаются узнать их судьбу или передать продукты питания и вещи первой необходимости.

"Такие действия РФ являются военным преступлением и преступлением против человечности в соответствии со ст. 7 и ст. 8 Римского устава Международного уголовного суда и прямым нарушением ст. 3 и ст. 34 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, ст. 9 и ст. 21 Международного пакта о гражданских и политических правах и ст. 5 Европейской конвенции по правам человека", – подчеркнула омбудсмен.

Она призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека Россией.

Война России против Украины. Главное (обновляется)