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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Каховке оккупанты устроили пыточную в помещении полиции – омбудсмен

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Каховка оккупирована уже практически два месяца
Каховка оккупирована уже практически два месяца
Фото: tsn.ua

В помещении полиции оккупированной Каховки Херсонской области уже несколько недель находятся незаконно задержанные мирные жители, которых бьют и пытают. Об этом сообщила в Facebook 22 апреля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Денисова рассказала, что российские солдаты задерживают на улицах города не только активистов или участников АТО/ООС, но и мужчин, не имеющих никакого отношения к военной службе и не выходивших на митинги против оккупации, по формальным поводам – "нарушение правопорядка" или "нарушение комендантского часа".

"Как сообщают свидетели, в помещении каховской полиции находятся более 10 гражданских лиц, некоторые из них содержатся там уже несколько недель. Мужчин пытают электрошокерами, избивают. Наиболее жестоко российские военные относятся к тем, кто имеет отношение к силовым структурам – бойцам территориальной обороны и бывшим участникам АТО/ООС", – написала омбудсмен.

По ее информации, у отдела полиции постоянная очередь из родственников задержанных мужчин, которые пытаются узнать их судьбу или передать продукты питания и вещи первой необходимости.

"Такие действия РФ являются военным преступлением и преступлением против человечности в соответствии со ст. 7 и ст. 8 Римского устава Международного уголовного суда и прямым нарушением ст. 3 и ст. 34 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, ст. 9 и ст. 21 Международного пакта о гражданских и политических правах и ст. 5 Европейской конвенции по правам человека", – подчеркнула омбудсмен.

Она призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека Россией.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/526246678856609

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Каховка была оккупирована в первый день масштабного вторжения российских войск в Украину, 24 февраля. С тех пор ее жители регулярно выходили на проукраинские митинги, которые оккупанты пытались разгонять.

В марте стало известно, что на захваченных территориях Украины российские оккупанты прибегают к репрессиям: похищают политиков и активистов, давят на журналистов. Журналист из Каховки Олег Батурин, которого восемь дней удерживали россияне, рассказал, что в плену его избивали и угрожали убить.

1 апреля российские захватчики назначили в городе коллаборационное "руководство".

В апреле жители оккупированного Херсона рассказали, что в областном центре появился аналог донецкой тюрьмы "Изоляция" для пыток несогласных с российским оккупационным режимом.

Теги: тюрьма, Людмила Денисова, захват, Херсонская область, пытки, преступление, война России против Украины, Каховка, российские оккупанты
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