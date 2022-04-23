В Каховке оккупанты устроили пыточную в помещении полиции – омбудсмен

Денисова рассказала, что российские солдаты задерживают на улицах города не только активистов или участников АТО/ООС, но и мужчин, не имеющих никакого отношения к военной службе и не выходивших на митинги против оккупации, по формальным поводам – "нарушение правопорядка" или "нарушение комендантского часа".
"Как сообщают свидетели, в помещении каховской полиции находятся более 10 гражданских лиц, некоторые из них содержатся там уже несколько недель. Мужчин пытают электрошокерами, избивают. Наиболее жестоко российские военные относятся к тем, кто имеет отношение к силовым структурам – бойцам территориальной обороны и бывшим участникам АТО/ООС", – написала омбудсмен.
По ее информации, у отдела полиции постоянная очередь из родственников задержанных мужчин, которые пытаются узнать их судьбу или передать продукты питания и вещи первой необходимости.
"Такие действия РФ являются военным преступлением и преступлением против человечности в соответствии со ст. 7 и ст. 8 Римского устава Международного уголовного суда и прямым нарушением ст. 3 и ст. 34 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, ст. 9 и ст. 21 Международного пакта о гражданских и политических правах и ст. 5 Европейской конвенции по правам человека", – подчеркнула омбудсмен.
Она призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека Россией.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Каховка была оккупирована в первый день масштабного вторжения российских войск в Украину, 24 февраля. С тех пор ее жители регулярно выходили на проукраинские митинги, которые оккупанты пытались разгонять.
В марте стало известно, что на захваченных территориях Украины российские оккупанты прибегают к репрессиям: похищают политиков и активистов, давят на журналистов. Журналист из Каховки Олег Батурин, которого восемь дней удерживали россияне, рассказал, что в плену его избивали и угрожали убить.
1 апреля российские захватчики назначили в городе коллаборационное "руководство".
В апреле жители оккупированного Херсона рассказали, что в областном центре появился аналог донецкой тюрьмы "Изоляция" для пыток несогласных с российским оккупационным режимом.