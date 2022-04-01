В Каховке оккупанты назначили своего "мэра", руководство горсовета отказалось с ним сотрудничать – теробщина

"В помещение Каховского горисполкома вошли несколько десятков вооруженных военных РФ вместе с некоторыми местными жителями. Всех работников горисполкома, которые в то время были на рабочих местах, собрали в зале заседаний, отобрали мобильные телефоны и сообщили, что городские власти, которые сейчас организуют всю работу в общине, не справляются со своими обязанностями", – говорится в сообщении.

Его авторы рассказали, что оккупанты объявили, что "с сегодняшнего дня руководить городом будет Филипчук Павел", руководитель полиции – Олег Буховец, а глава коммунального производственного управления "Водоканал" – Олег Гаврилюк.

"Работникам горисполкома, которые были в помещении, было предложено сотрудничать с вышеуказанными лицами, в противном случае все будут уволены. Руководство Каховской городской территориальной общины отказалось от предложения", – подчеркнули в теробщине.

Позже в Facebook общины опубликовали обращение ее официального председателя Виталия Немерца.

"Сегодня все изменилось. Но время расставит все на свои места", – написал он, поблагодарив всех причастных к деятельности города после начала масштабного вторжения.

Филипчук ранее был депутатом горсовета от Оппозиционного блока.

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