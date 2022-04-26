"За щеку только взяли". СБУ опубликовало перехват, в котором оккупанты сами опровергают взятие Рубежного

О якобы взятии Рубежного заявлял глава Чечни Рамзан Кадыров, сообщал 25 апреля "Московский комсомолец".
"За щеку только взяли, них...я не взяли. [...] Тут вот кричат: "Вперед-вперед", а идти некому вперед абсолютно. Мне тоже рассказывали, мол, по телеку передавали, что Рубежное взяли. Х...й кто там брал что! [...] Тут вон и спецназ русский приезжал. Тоже п...зды получили немного, прошлой ночью. Них...я пока, на месте все", – говорит захватчик.
По его словам, чеченцы, которые участвуют во вторжении в Украину, тоже "п...зды получили и больше никуда не ходят", а занимаются вывозом награбленного.
"Российские военные сами опровергают фейк, что якобы они взяли украинское Рубежное", – прокомментировали в СБУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
26 апреля глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что российским оккупантам не удается захватить Рубежное, поскольку Вооруженные силы Украины отражают многочисленные атаки.
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении вечером 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться, и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал 21 апреля, что "большое наступление" еще не началось, а российская армия пока только "испытывает на прочность" ВСУ.