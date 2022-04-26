"За щеку только взяли". СБУ опубликовало перехват, в котором оккупанты сами опровергают взятие Рубежного

О якобы взятии Рубежного заявлял глава Чечни Рамзан Кадыров, сообщал 25 апреля "Московский комсомолец".

"За щеку только взяли, них...я не взяли. [...] Тут вот кричат: "Вперед-вперед", а идти некому вперед абсолютно. Мне тоже рассказывали, мол, по телеку передавали, что Рубежное взяли. Х...й кто там брал что! [...] Тут вон и спецназ русский приезжал. Тоже п...зды получили немного, прошлой ночью. Них...я пока, на месте все", – говорит захватчик.

По его словам, чеченцы, которые участвуют во вторжении в Украину, тоже "п...зды получили и больше никуда не ходят", а занимаются вывозом награбленного.

"Российские военные сами опровергают фейк, что якобы они взяли украинское Рубежное", – прокомментировали в СБУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

26 апреля глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что российским оккупантам не удается захватить Рубежное, поскольку Вооруженные силы Украины отражают многочисленные атаки.