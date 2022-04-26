ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"За щеку только взяли". СБУ опубликовало перехват, в котором оккупанты сами опровергают взятие Рубежного

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На записи оккупант рассказывает, что "п...зды" получил и спецназ
На записи оккупант рассказывает, что "п...зды" получил и спецназ
Фото: ЕРА

Российские оккупанты, которые находятся в районе Рубежного, в разговорах по телефону опровергают информацию российской пропаганды о взятии города в Луганской области. Об этом свидетельствует перехват разговора, опубликованный 26 апреля в Telegram Службой безопасности Украины.

О якобы взятии Рубежного заявлял глава Чечни Рамзан Кадыров, сообщал 25 апреля "Московский комсомолец".

"За щеку только взяли, них...я не взяли. [...] Тут вот кричат: "Вперед-вперед", а идти некому вперед абсолютно. Мне тоже рассказывали, мол, по телеку передавали, что Рубежное взяли. Х...й кто там брал что! [...] Тут вон и спецназ русский приезжал. Тоже п...зды получили немного, прошлой ночью. Них...я пока, на месте все", – говорит захватчик.

По его словам, чеченцы, которые участвуют во вторжении в Украину, тоже "п...зды получили и больше никуда не ходят", а занимаются вывозом награбленного.

"Российские военные сами опровергают фейк, что якобы они взяли украинское Рубежное", – прокомментировали в СБУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

26 апреля глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что российским оккупантам не удается захватить Рубежное, поскольку Вооруженные силы Украины отражают многочисленные атаки.

Контекст:

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении вечером 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться, и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал 21 апреля, что "большое наступление" еще не началось, а российская армия пока только "испытывает на прочность" ВСУ.

Теги: СБУ, Луганская область, Рамзан Кадыров, война, Донбасс, пропаганда, Вооруженные силы Украины, телефоны, спецназ, Рубежное, вторжение, чеченцы, война России против Украины, война на Донбассе, российские военные, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Когда вы же все, наконец, поймете?" Литвинова записала антивоенный гимн и показала результат работы с украинским фотографом
  "Когда вы же все, наконец, поймете?" Литвинова записала антивоенный гимн и показала результат работы с украинским фотографом
Ведущая Маремуха рассказала об угрозе прерывания беременности в первые дни войны и заявила, что рожать вернется в Украину
Ведущая Маремуха рассказала об угрозе прерывания беременности в первые дни войны и заявила, что рожать вернется в Украину
  31-летний Беленюк заявил о желании создать семью и стать отцом
  31-летний Беленюк заявил о желании создать семью и стать отцом
"Мы не покидаем страну, наша цель – собрать как можно больше помощи украинцам". "Друга ріка" отправляется в тур по Европе в поддержку Украины
"Мы не покидаем страну, наша цель – собрать как можно больше помощи украинцам". "Друга ріка" отправляется в тур по Европе в поддержку Украины
"Дорогая цена за осознание". Бедняков рассказал историю соседа из Мариуполя, который до нападения РФ на Украину был сторонником "русского мира"
"Дорогая цена за осознание". Бедняков рассказал историю соседа из Мариуполя, который до нападения РФ на Украину был сторонником "русского мира"
Вакарчук назвал сумму, которую удалось собрать во время благотворительного концерта группы "Океан Ельзи" "І все буде добре"
Вакарчук назвал сумму, которую удалось собрать во время благотворительного концерта группы "Океан Ельзи" "І все буде добре"
  "Москва" згоріла і втонула". Участники шоу "Голос країни 12" Spiv Brativ презентовали клип о будущем российской столицы. Видео
  "Москва" згоріла і втонула". Участники шоу "Голос країни 12" Spiv Brativ презентовали клип о будущем российской столицы. Видео
Макс Барских ожидает разрешения на выезд из Украины. Артиста пригласили на конференцию MusicCon в рамках Billboard Music Awards
Макс Барских ожидает разрешения на выезд из Украины. Артиста пригласили на конференцию MusicCon в рамках Billboard Music Awards
  Tarabarova о муже: Он со мной. Позовут – пойдет защищать, но пока очередь. Чтобы попасть в ВСУ, надо позвонить кому-то со связями
  Tarabarova о муже: Он со мной. Позовут – пойдет защищать, но пока очередь. Чтобы попасть в ВСУ, надо позвонить кому-то со связями
"Это очень нелегкая тема". Осадчая впервые прокомментировала заявление Горбунова о его планах взять приемного ребенка
"Это очень нелегкая тема". Осадчая впервые прокомментировала заявление Горбунова о его планах взять приемного ребенка
"Дерево вместо головы". Макаревич высказался о россиянах, критикующих Пугачеву и Хаматову
"Дерево вместо головы". Макаревич высказался о россиянах, критикующих Пугачеву и Хаматову
Французский режиссер Хазанавичус поддержал Украину, изменив по просьбе украинских кинематографистов название своего фильма Z
Французский режиссер Хазанавичус поддержал Украину, изменив по просьбе украинских кинематографистов название своего фильма Z
Сорокин рассказал, почему каждый европеец должен помогать Украине победить РФ, а у вернувшейся в средневековье России не должно быть будущего
Сорокин рассказал, почему каждый европеец должен помогать Украине победить РФ, а у вернувшейся в средневековье России не должно быть будущего
"Русня обоссала наш дом, растерла говно по полу". Шеф-редактор "Орла и решки" рассказала, что с ее жилищем сделали оккупанты
"Русня обоссала наш дом, растерла говно по полу". Шеф-редактор "Орла и решки" рассказала, что с ее жилищем сделали оккупанты
"Написал проклятия родителям и их стране, России". Падалко рассказала, как ее муж Соболев прервал семейные связи
"Написал проклятия родителям и их стране, России". Падалко рассказала, как ее муж Соболев прервал семейные связи
"Какие-то писульки". Тина Кароль отреагировала на запрет ей въезжать в Россию на протяжении 50 лет
"Какие-то писульки". Тина Кароль отреагировала на запрет ей въезжать в Россию на протяжении 50 лет
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Данилко прокомментировал слухи о своей лысине. Фото без кепки (89518)
2
"Самая ужасная пасхальная ночь". Осадчая показала фото одесситки, которая погибла вместе с младенцем во время ракетного обстрела оккупантами (41478)
3
"Сжигает мосты возможного возвращения". Собчак высказалась о Галкине, раскритиковавшем правительство РФ за обстрел Одессы (22037)
4
"Когда говорят, что украинцы сами убивают своих же, у меня мозг взрывается". Фуканага заявил, что шокирован российской пропагандой (21725)
5
"Очень страшно, мощно и правдиво. Одна из лучших работ БГ". Гребенщиков написал песню о "гробах в сердце". Видео (19878)
6
"Написал проклятия родителям и их стране, России". Падалко рассказала, как ее муж Соболев прервал семейные связи (19048)
7
"Это просто клоуны. У Ротару кто-то пытался выехать. Я буду здесь". Позитив высказался о мужчинах, которые пытались покинуть Украину (17622)
8
Сумская о проживающей в РФ дочери-актрисе: Мне пишут: "Пусть уезжает". Только уехать с двумя детьми сложно. Бросить свой дом – ну как это? (16634)
 
 
 
 