Путин отказывается от соглашения с Украиной и переходит к стратегии захвата земли – Financial Times

Отмечается, что людям, участвующим в попытках разрешить конфликт с Украиной, президент РФ сказал, что не видит перспектив его урегулирования.
Источник издания, информированный о переговорах между Украиной и Россией, рассказал, что Путин верит в "глупости", которые слышит на российском телевидении и от своих генералов.
В частности, президент РФ настаивает, что российская армия не обстреливает мирных жителей на "Азовстали" в Мариуполе Донецкой области.
По словам двух других источников, после того, как Украина потопила крейсер "Москва", Путин был взбешен, чувствовал себя униженным и сказал, что переговоры зашли "в тупик". В то же время, по утверждению источников, президент России ищет способ выйти из ситуации победителем.
Украинские и западные чиновники сомневаются в склонности Путина к мирным переговорам, подозревая, что это способ выиграть время для наступления российской армии, пишет издание.
По данным Financial Times, во время последнего разговора с главой Европейского совета Шарлем Мишелем российский президент сказал, что переговоры с Украиной сорвались из-за того, что Украина "поставила стену", и сказал, что сейчас "не время" для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Участники переговоров объяснили такую позицию намерениями Москвы захватить больше территории Украины, а не тем, что переговорный процесс требует больше времени, отмечает издание.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Украина и Россия провели уже четыре раунда переговоров. 29 марта в Стамбуле состоялся последний очный раунд (несколько раз делегации встречались в видеоформате).
По итогам встречи Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности. Украина считает, что этот договор должен предусматривать юридически обязательные гарантии безопасности, а также обязательства предоставить военную помощь в случае агрессии против Украины со стороны ряда стран. Россия тоже должна предоставить Киеву гарантии безопасности, но "на других условиях".
О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявили США, Италия, Германия, Турция. Представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд сообщила, что Лондон готов "сыграть свою роль" в обеспечении гарантий безопасности для Украины. В то же время заместитель премьер-министра Соединенного Королевства Доминик Рааб уточнил: не как в НАТО.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 апреля заявил, что Россия передала Украине проект документа с четкими формулировками и ожидает ответа. По его словам, Украина "постоянно отходит от ранее данных согласований, отходит от своих слов". Это в плане эффективности переговоров "имеет очень плохие последствия", добавил спикер Кремля.
В Офисе президента отметили, что РФ изучила предложения Украины о предоставлении гарантий безопасности и дала встречные.