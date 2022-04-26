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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин отказывается от соглашения с Украиной и переходит к стратегии захвата земли – Financial Times

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Украинские и западные чиновники сомневаются в склонности Путина к мирным переговорам, подозревая, что это способ выиграть время для наступления российской армии
Украинские и западные чиновники сомневаются в склонности Путина к мирным переговорам, подозревая, что это способ выиграть время для наступления российской армии
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин не настроен решать вопрос о прекращении войны с Украиной дипломатическим путем, а вместо этого решил захватить как можно больше украинской территории. Об этом 25 апреля со ссылкой на три источника из окружения Путина сообщило издание Financial Times.

Отмечается, что людям, участвующим в попытках разрешить конфликт с Украиной, президент РФ сказал, что не видит перспектив его урегулирования.

Источник издания, информированный о переговорах между Украиной и Россией, рассказал, что Путин верит в "глупости", которые слышит на российском телевидении и от своих генералов.

В частности, президент РФ настаивает, что российская армия не обстреливает мирных жителей на "Азовстали" в Мариуполе Донецкой области.

По словам двух других источников, после того, как Украина потопила крейсер "Москва", Путин был взбешен, чувствовал себя униженным и сказал, что переговоры зашли "в тупик". В то же время, по утверждению источников, президент России ищет способ выйти из ситуации победителем.

Украинские и западные чиновники сомневаются в склонности Путина к мирным переговорам, подозревая, что это способ выиграть время для наступления российской армии, пишет издание.

По данным Financial Times, во время последнего разговора с главой Европейского совета Шарлем Мишелем российский президент сказал, что переговоры с Украиной сорвались из-за того, что Украина "поставила стену", и сказал, что сейчас "не время" для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Участники переговоров объяснили такую позицию намерениями Москвы захватить больше территории Украины, а не тем, что переговорный процесс требует больше времени, отмечает издание.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украина и Россия провели уже четыре раунда переговоров. 29 марта в Стамбуле состоялся последний очный раунд (несколько раз делегации встречались в видеоформате).

По итогам встречи Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности. Украина считает, что этот договор должен предусматривать юридически обязательные гарантии безопасности, а также обязательства предоставить военную помощь в случае агрессии против Украины со стороны ряда стран. Россия тоже должна предоставить Киеву гарантии безопасности, но "на других условиях".

О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявили СШАИталияГерманияТурция. Представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд сообщила, что Лондон готов "сыграть свою роль" в обеспечении гарантий безопасности для Украины. В то же время заместитель премьер-министра Соединенного Королевства Доминик Рааб уточнил: не как в НАТО.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 апреля заявил, что Россия передала Украине проект документа с четкими формулировками и ожидает ответа. По его словам, Украина "постоянно отходит от ранее данных согласований, отходит от своих слов". Это в плане эффективности переговоров "имеет очень плохие последствия", добавил спикер Кремля.

В Офисе президента отметили, что РФ изучила предложения Украины о предоставлении гарантий безопасности и дала встречные.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, война, переговоры, война России против Украины, конфликт, дипломаты
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