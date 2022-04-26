Путин отказывается от соглашения с Украиной и переходит к стратегии захвата земли – Financial Times

Украинские и западные чиновники сомневаются в склонности Путина к мирным переговорам, подозревая, что это способ выиграть время для наступления российской армии Фото: ЕРА

Отмечается, что людям, участвующим в попытках разрешить конфликт с Украиной, президент РФ сказал, что не видит перспектив его урегулирования.

Источник издания, информированный о переговорах между Украиной и Россией, рассказал, что Путин верит в "глупости", которые слышит на российском телевидении и от своих генералов.

В частности, президент РФ настаивает, что российская армия не обстреливает мирных жителей на "Азовстали" в Мариуполе Донецкой области.

По словам двух других источников, после того, как Украина потопила крейсер "Москва", Путин был взбешен, чувствовал себя униженным и сказал, что переговоры зашли "в тупик". В то же время, по утверждению источников, президент России ищет способ выйти из ситуации победителем.

Украинские и западные чиновники сомневаются в склонности Путина к мирным переговорам, подозревая, что это способ выиграть время для наступления российской армии, пишет издание.

По данным Financial Times, во время последнего разговора с главой Европейского совета Шарлем Мишелем российский президент сказал, что переговоры с Украиной сорвались из-за того, что Украина "поставила стену", и сказал, что сейчас "не время" для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Участники переговоров объяснили такую позицию намерениями Москвы захватить больше территории Украины, а не тем, что переговорный процесс требует больше времени, отмечает издание.

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