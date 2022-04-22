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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава Евросовета позвонил Путину и призвал открыть гуманитарный коридор из Мариуполя

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Мишель: Наше единство, принципы и ценности нерушимы
Мишель: Наше единство, принципы и ценности нерушимы
Фото: ЕРА

Глава Европейского совета Шарль Мишель 22 апреля сообщил в Twitter, что провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и призвал его открыть гуманитарный коридор из Мариуполя Донецкой области.

"Настоятельно рекомендовал обеспечить немедленный гуманитарный коридор для безопасной эвакуации из Мариуполя и других окруженных городов, тем более накануне Пасхи", – подчеркнул Мишель.

Помимо этого, глава Евросовета сказал Путину, что Евросоюз твердо поддерживает Украину и ее суверенитет, а также сохранит свою санкционную политику против РФ.

"Наше единство, принципы и ценности нерушимы", – отметил Мишель.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте. 12 апреля глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что этот способ россияне также заблокировали.

6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожать любые свидетельства преступлений своей армии". По "осторожным оценкам" местных властей, общее количество убитых российской армией в Мариуполе составляет 22 тыс. человек

20 апреля украинским властям удалось договориться о гуманитарном коридоре; он не сработал так, как планировалось, но из города смогли выехать четыре автобуса с людьми. Вечером 21 апреля они прибыли в Запорожье, таким образом эвакуировались 79 человек

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила 21 апреля, что около 1 тыс. гражданских лиц и 500 раненых военных находятся в бомбоубежищах "Азовстали". Она потребовала открыть гуманитарный коридор для этих людей. 

20 апреля украинским властям удалось договориться о гуманитарном коридоре из Мариуполя. Он не сработал так, как планировалось, но из города смогли выехать четыре автобуса с людьми.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей.

Сегодня, 22 апреля, из-за опасности на маршрутах гуманитарных коридоров не будет.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Мариуполь, эвакуация, гуманитарный коридор, обстрелы, война России против Украины, Шарль Мишель
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