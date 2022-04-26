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Путин живет в нереальном мире, он не понимает, что происходит – Квасьневский

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Квасьневский: Я думал, что Путин не зайдет так далеко, что он прагматичен. Теперь видно, что у него никакого прагматизма уже нет, у него есть эта страшная идея захватить Украину
Квасьневский: Я думал, что Путин не зайдет так далеко, что он прагматичен. Теперь видно, что у него никакого прагматизма уже нет, у него есть эта страшная идея захватить Украину
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин изолирован от мира, поэтому у него нет полной картины происходящих в Украине событий. Об этом 25 апреля в эфире телемарафона сказал президент Польши (1995-2005) Александр Квасьневский, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

По словам Квасьневского, после того как Путин стал президентом России, его мечтой было сделать Украину частью РФ.

"Где-то с 2014 года, после аннексии Крыма с ситуацией в Луганской и Донецкой областях это уже не столько мечта, план, а обсессия. Я думал, что Путин не зайдет так далеко, что он прагматичен. Теперь видно, что у него никакого прагматизма уже нет, у него есть эта страшная идея захватить Украину", – сказал политик.

Он отметил, что за годы президентства Путин очень изменился.

"Я сейчас осторожно говорю, что я знаю Путина "номер один", а сейчас мы видим Путина "номер 4-5", он очень изменился. 22 года у власти – это очень меняет человека. Он кажется изолированным. У него нет советников, которым он доверяет, он никого не уважает. У него также нет, как таковой, семьи, у него нет, как у нормального президента, жены или детей, которые придут и скажут, что ты ошибаешься. Он живет сейчас в абсолютном нереальном мире, не понимает, что происходит", – подчеркнул экс-президент Польши.

Политик добавил, что России не удастся победить Украину, а Путин уже проиграл в этой войне.

"Он не понимает, что это война против сильного, гордого народа. Он не может победить Украину. Он может захватить части территории, но эту войну уже проиграл", – сказал Квасьневский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Владимир Путин, Украина, Польша, оккупация, Александр Квасьневский, война России против Украины, президент
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