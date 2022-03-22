Путин Польшу ненавидит – Квасьневский

Журналист спросил, боится ли Польша того, что президент РФ Владимир Путин может атаковать ее вслед за Украиной.

"Боится" – сильное слово. Но конечно, мы должны беспокоиться, скажем так. Потому что если Путин победит Украину, ему может казаться, что он может идти дальше. Я думаю, что Польша не на первом месте его списка. Балтийские республики ближе. Потому что они были советскими республиками", – ответил Квасьневский.

Он согласился со словам Гордона, что Путин ненавидит Польшу.

"Да, Польшу ненавидит. И конечно, он может сделать разные вещи против Польши. Он даже считает, что Польша – это одна из главных стран, которая взяла на себя борьбу с Россией", – добавил Квасьневский.

Он подчеркнул: с Путиным нужно быть "осторожным".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube



