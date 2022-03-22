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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Путин Польшу ненавидит – Квасьневский

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Польша должна беспокоиться из-за вероятных намерений Путина (на фото), говорит Квасьневский
Польша должна беспокоиться из-за вероятных намерений Путина (на фото), говорит Квасьневский
Фото: ЕРА

Президент Польши в 1995–2005 годах Александр Квасьневский считает, что Польша не является первым государством в списке тех, на которые Россия может напасть после Украины. Такое мнение он высказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Журналист спросил, боится ли Польша того, что президент РФ Владимир Путин может атаковать ее вслед за Украиной. 

"Боится" – сильное слово. Но конечно, мы должны беспокоиться, скажем так. Потому что если Путин победит Украину, ему может казаться, что он может идти дальше. Я думаю, что Польша не на первом месте его списка. Балтийские республики ближе. Потому что они были советскими республиками", – ответил Квасьневский. 

Он согласился со словам Гордона, что Путин ненавидит Польшу. 

"Да, Польшу ненавидит. И конечно, он может сделать разные вещи против Польши. Он даже считает, что Польша – это одна из главных стран, которая взяла на себя борьбу с Россией", – добавил Квасьневский. 

Он подчеркнул: с Путиным нужно быть "осторожным". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube


Контекст:

Правительство Польши готовится к возможному нападению российских войск на свою страну, заявлял бывший посол Украины в Польше Андрей Дещица 21 марта.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Польша, Александр Квасьневский, страны Балтии, война России против Украины
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