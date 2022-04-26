"Медики успевают только резать и зашивать". Защитница Мариуполя показала фото из военного госпиталя в окружении

Карпиленко о пациентах в госпитале: Они лежат на полу. Тот, что с одной рукой, приносит воды лежачим. Они лежат и слушают, как по зданию фигачат самолеты Фото: Nava / Instagram

"Что такое военный госпиталь в окружении? Они лежат на полу. Тот, что с одной рукой, приносит воды лежачим. Они лежат и слушают, как по зданию фигачат самолеты. Они думают: "Как там побратимы?" Они заслужили уход после ранения, а медики успевают только резать и зашивать, резать и зашивать..." – написала она.

На снимках, которые опубликовала Карпиленко, показано большое количество пациентов с ранениями, а также – работа врачей, которые делают перевязки, чистят и зашивают раны.

Карпиленко, как рассказал изданию "ГОРДОН" замкомандира полка "Азов" Святослав Паламар, сейчас тоже ранена и находится в этом госпитале.

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