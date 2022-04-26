"Медики успевают только резать и зашивать". Защитница Мариуполя показала фото из военного госпиталя в окружении

"Что такое военный госпиталь в окружении? Они лежат на полу. Тот, что с одной рукой, приносит воды лежачим. Они лежат и слушают, как по зданию фигачат самолеты. Они думают: "Как там побратимы?" Они заслужили уход после ранения, а медики успевают только резать и зашивать, резать и зашивать..." – написала она.
На снимках, которые опубликовала Карпиленко, показано большое количество пациентов с ранениями, а также – работа врачей, которые делают перевязки, чистят и зашивают раны.
Карпиленко, как рассказал изданию "ГОРДОН" замкомандира полка "Азов" Святослав Паламар, сейчас тоже ранена и находится в этом госпитале.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Согласно данным на мариупольском сайте MRPL.city (там выходит ее колонка), Карпиленко – кандидат наук по социальным коммуникациям. Она преподавала в Мариупольском государственном университете, работала журналистом, пресс-секретарем Донецкого погранотряда Госпогранслужбы, журналистом. В декабре она сообщала, что работает в пресс-службе Донецкого областного управления ГСЧС.
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города фактически заблокирована оккупантами.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, около 1 тыс. гражданских лиц и 500 раненых военных находятся, по информации украинского правительства, в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.