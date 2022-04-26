Оккупанты вкладывают большие средства в зобмирование жителей Бердянска – Томиленко

Глава НСЖУ сообщил, что оккупанты два месяца пытаются посредством силы, подкупа и агитации склонить на свою сторону жителей Бердянска Фото: depositphotos.com

"В зомбирование населения Россия вбрасывает немалые средства, но, к счастью для украинцев, реализуют поставленные задачи дилетанты и хапуги, поэтому на выходе – трэш. Яркий пример – проведение и освещение митинга в честь дня рождения [советского вождя Владимира] Ленина", – сообщил глава НСЖУ.

По словам Томиленко, жители Бердянска назвали это мероприятие "дичью".

"Бердянск почти два месяца в оккупации, все это время ставленники агрессора пытаются посредством силы, подкупа и агитации склонить на свою сторону местных жителей. У оккупантов немало ресурсов для откровенного зомбирования людей, но, к счастью, в большинстве своем оставшиеся в городе бердянцы несокрушимы и не ведутся на бестолковую агитацию русского мира", – подчеркнул Томиленко.

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