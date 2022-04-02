Самопровозглашенному "мэру" Бердянска сообщили о подозрении в коллаборационизме

Следствие установило достаточное количество доказательств для обоснованного подозрения мужчине в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, сказано в релизе.

"По данным следствия, "чиновник", поддерживая агрессию Российской Федерации на территории Украины, добровольно согласился на предложение оккупантов занять должность исполняющего обязанности мэра Бердянска, пренебрегая при этом, как гражданин Украины, положениями Конституции Украины и нарушая конституционное право жителей города Бердянск Запорожский области на свободное волеизъявление на выборах. Предатель подписал приказ о создании незаконного городского органа исполнительной власти – "мэрии" – и начал организовывать общее руководство вновь созданным "органом власти", – сказано в сообщении.

"Мэр" даже устраивал на работу желающих, отметили в полиции. Правоохранители намерены добиваться в суде его ареста. Санкция статьи, которую ему инкриминируют, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.

Война России против Украины. Главное (обновляется)