"Видит узоры во сне и разговаривает с камнями". Самопровозглашенный "мэр" Бердянска назначил своим "заместителем" дворника

Сауленко "взял на себя полномочия" по управлению Бердянском еще в конце марта Фото: myrotvorets.center

"В Бердянске оккупанты и коллаборанты привлекают в свои ряды местных фриков. Стало известно, что так называемый "мэр" курортного города Сауленко назначил своим "заместителем" гражданина Украины Никиту Самойленко, уроженца Бердянска", – говорится в сообщении.

Отмечается, что до назначения Самойленко работал дворником в КП "БердянскЭкоТранс".

По данным ОВА, мужчина позиционирует себя как "творческую личность" и утверждает, что "видит узоры во сне и разговаривает с камнями".

Сразу после полномасштабного вторжения России Самойленко добровольно перешел на сторону оккупационных войск и согласился сотрудничать с ними.

Сообщается, что дворник занял должность "заместителя" так называемого "мэра" по вопросам архитектуры. По указанию Сауленко он занимается подготовкой памятных мест Бердянска к празднованию 9 мая – украшает клумбы и красит бордюры, сообщила ОВА.

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