"Видит узоры во сне и разговаривает с камнями". Самопровозглашенный "мэр" Бердянска назначил своим "заместителем" дворника

"В Бердянске оккупанты и коллаборанты привлекают в свои ряды местных фриков. Стало известно, что так называемый "мэр" курортного города Сауленко назначил своим "заместителем" гражданина Украины Никиту Самойленко, уроженца Бердянска", – говорится в сообщении.
Отмечается, что до назначения Самойленко работал дворником в КП "БердянскЭкоТранс".
По данным ОВА, мужчина позиционирует себя как "творческую личность" и утверждает, что "видит узоры во сне и разговаривает с камнями".
Сразу после полномасштабного вторжения России Самойленко добровольно перешел на сторону оккупационных войск и согласился сотрудничать с ними.
Сообщается, что дворник занял должность "заместителя" так называемого "мэра" по вопросам архитектуры. По указанию Сауленко он занимается подготовкой памятных мест Бердянска к празднованию 9 мая – украшает клумбы и красит бордюры, сообщила ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
22 марта стало известно, что Сауленко заявил, что "берет на себя полномочия" по управлению Бердянском из-за "полного самоустранения действующей власти и нежелания сотрудничать с военно-гражданской администрацией". Он также повторил пропагандистские заявления российских властей о "госперевороте в Украине" и "киевской хунте" и пообещал, что "вместе с братским российским народом удастся наладить мирную жизнь".
После этого он дал интервью российским пропагандистам из RT, анонсировал выплату социальных пособий и пенсий и допустил переход города на российскую валюту.
1 апреля стало известно, что самопровозглашенному "мэру" Бердянска сообщили о подозрении в коллаборационизме.
Фамилия Сауленко находится в базе сайта "Миротворец". Туда его внесли как "изменника Родины" и "пособника российских военных преступников" за "сотрудничество с российским агрессором во время военных действий". По данным "Миротворца", Сауленко – представитель партии "За майбутнє", у него две судимости (первая – за убийство, вторая – за групповую педофилию).