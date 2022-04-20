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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Видит узоры во сне и разговаривает с камнями". Самопровозглашенный "мэр" Бердянска назначил своим "заместителем" дворника

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Сауленко "взял на себя полномочия" по управлению Бердянском еще в конце марта
Сауленко "взял на себя полномочия" по управлению Бердянском еще в конце марта
Фото: myrotvorets.center

Самопровозглашенный "мэр" оккупированного Бердянска Запорожской области Александр Сауленко назначил своим "заместителем" местного дворника. Об этом 20 апреля сообщила в Telegram Запорожская областная военная администрация.

"В Бердянске оккупанты и коллаборанты привлекают в свои ряды местных фриков. Стало известно, что так называемый "мэр" курортного города Сауленко назначил своим "заместителем" гражданина Украины Никиту Самойленко, уроженца Бердянска", – говорится в сообщении.

Отмечается, что до назначения Самойленко работал дворником в КП "БердянскЭкоТранс".

По данным ОВА, мужчина позиционирует себя как "творческую личность" и утверждает, что "видит узоры во сне и разговаривает с камнями".

Сразу после полномасштабного вторжения России Самойленко добровольно перешел на сторону оккупационных войск и согласился сотрудничать с ними.

Сообщается, что дворник занял должность "заместителя" так называемого "мэра" по вопросам архитектуры. По указанию Сауленко он занимается подготовкой памятных мест Бердянска к празднованию 9 мая – украшает клумбы и красит бордюры, сообщила ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

22 марта стало известно, что Сауленко заявил, что "берет на себя полномочия" по управлению Бердянском из-за "полного самоустранения действующей власти и нежелания сотрудничать с военно-гражданской администрацией". Он также повторил пропагандистские заявления российских властей о "госперевороте в Украине" и "киевской хунте" и пообещал, что "вместе с братским российским народом удастся наладить мирную жизнь".

После этого он дал интервью российским пропагандистам из RT, анонсировал выплату социальных пособий и пенсий и допустил переход города на российскую валюту.

1 апреля стало известно, что самопровозглашенному "мэру" Бердянска сообщили о подозрении в коллаборационизме.

Фамилия Сауленко находится в базе сайта "Миротворец". Туда его внесли как "изменника Родины" и "пособника российских военных преступников" за "сотрудничество с российским агрессором во время военных действий". По данным "Миротворца", Сауленко – представитель партии "За майбутнє", у него две судимости (первая – за убийство, вторая – за групповую педофилию).

Теги: Россия, Украина, война, оккупация, Запорожская область, Бердянск, вторжение, война России против Украины, назначение, мэр, российские оккупанты, коллаборационизм
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