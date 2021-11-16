Мэр Бердянска подал в отставку

Отставку Баранов объяснил работой без депутатского большинства "в условиях агрессии и деструктива" Фото: Валерій Баранов / Facebook

Он отметил, что после выборов в городском совете "дружной работы" не вышло, было сложно работать без большинства.

"Весь год мне пришлось работать в условиях агрессии и деструктива. А как работать в такой обстановке? Я вижу два варианта – продолжить попытки и уговаривать, унижаться, оправдываться, или подать в отставку в связи с невозможностью работать в таких условиях, сохранить себе остатки здоровья и нервов и дать свободу депутатской команде для возможных достижений, но без моего участия", – заявил Баранов.

По его словам, он вынужден подать в отставку "с учетом сложившейся тупиковой ситуации, его возраста и личных мотивов".

Баранов извинился перед избирателями за это решение и покинул сессионный зал.