Мэр Бердянска подал в отставку

Он отметил, что после выборов в городском совете "дружной работы" не вышло, было сложно работать без большинства.
"Весь год мне пришлось работать в условиях агрессии и деструктива. А как работать в такой обстановке? Я вижу два варианта – продолжить попытки и уговаривать, унижаться, оправдываться, или подать в отставку в связи с невозможностью работать в таких условиях, сохранить себе остатки здоровья и нервов и дать свободу депутатской команде для возможных достижений, но без моего участия", – заявил Баранов.
По его словам, он вынужден подать в отставку "с учетом сложившейся тупиковой ситуации, его возраста и личных мотивов".
Баранов извинился перед избирателями за это решение и покинул сессионный зал.
Баранову 64 года, он и ранее избирался городским головой Бердянска – в 1998, 2002 и 2006 году.
В 2007 году стал народным депутатом Украины VI созыва от "Блока Литвина".
С декабря 2012 по февраль 2014 года работал советником председателя Верховной Рады Владимира Рыбака.
С марта по октябрь 2014 года был председателем Запорожской областной государственной администрации, но написал заявление об отставке с этой должности по собственному желанию.
В 2020 году Баранов избирался городским головой Бердянска от партии "За майбутне" и вновь стал мэром города.