Почти 60% украинцев поддерживают идею роспуска Верховной Рады и проведения новых выборов – опрос

Против такой инициативы 38% опрошенных.

Отставку действующего Кабмина и формирование нового правительства поддерживают 55% граждан, против этого 39% респондентов.

В то же время большинство украинцев (58%) не хотят отставки президента. Противоположной точки зрения придерживаются 40% граждан.

Опрос проводился 4–9 ноября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 5000 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 1,5%.

Контекст:

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.

Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.