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Почти 60% украинцев поддерживают идею роспуска Верховной Рады и проведения новых выборов – опрос

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Против роспуска парламента 38% украинцев
Против роспуска парламента 38% украинцев
Фото: depositphotos.com

58% украинцев поддерживают идею роспуска Верховной Рады и проведения новых парламентских выборов. Об этом свидетельствуют опубликованные 11 ноября результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Против такой инициативы 38% опрошенных.

Отставку действующего Кабмина и формирование нового правительства поддерживают 55% граждан, против этого 39% респондентов.

В то же время большинство украинцев (58%) не хотят отставки президента. Противоположной точки зрения придерживаются 40% граждан.

Опрос проводился 4–9 ноября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 5000 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 1,5%.

Контекст:

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.

Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.

Теги: Верховная Рада, Украина, выборы, рейтинг, правительство, соцопрос, отставка, украинцы, президент, Кабмин
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