В результате агрессии РФ за 61 день погибли более 2,7 тыс. мирных украинцев, у трети жертв неизвестен пол – ООН

По данным ООН, мужчин убили больше, чем женщин Фото: ЕРА

"Всего 2729 убитых (879 мужчин, 595 женщин, 61 девочка и 73 мальчика, а также 67 детей и 1054 взрослых, пол которых пока неизвестен). Всего 3111 раненых", – говорится в сообщении.

В ООН подчеркнули, что в Донецкой и Луганской областях убили 1268 мирных жителей, еще 1491 человек ранен.

"Большинство зафиксированных смертей среди мирного населения произошло в результате применения оружия взрывного действия с большой площадью поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов", – отметили в организации.

Ее представители объяснили, что "фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения".

Война России против Украины. Главное (обновляется)