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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате агрессии РФ за 61 день погибли более 2,7 тыс. мирных украинцев, у трети жертв неизвестен пол – ООН

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По данным ООН, мужчин убили больше, чем женщин
По данным ООН, мужчин убили больше, чем женщин
Фото: ЕРА

После начала 24 февраля полномасштабного вторжения России в Украину по состоянию на полночь 26 апреля погибли более 2,7 тыс. мирных граждан. Об этом проинформировало управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

"Всего 2729 убитых (879 мужчин, 595 женщин, 61 девочка и 73 мальчика, а также 67 детей и 1054 взрослых, пол которых пока неизвестен). Всего 3111 раненых", – говорится в сообщении.

В ООН подчеркнули, что в Донецкой и Луганской областях убили 1268 мирных жителей, еще 1491 человек ранен.

"Большинство зафиксированных смертей среди мирного населения произошло в результате применения оружия взрывного действия с большой площадью поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов", – отметили в организации.

Ее представители объяснили, что "фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Точное количество жертв российской агрессии в Украине пока неизвестно. По данным Офиса генпрокурора на 26 апреля, погибли 217 детей

Теги: ООН, смерть, война, оккупация, раненые, вторжение, обстрелы, украинцы, война России против Украины, женщины, погибшие, мужчины, российские оккупанты
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