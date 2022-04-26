В результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибло 217 детей – Офис генпрокурора

Больше всего детей пострадало в Донецкой области Фото: depositphotos.com

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", – говорится в сообщении.

Больше всего детей пострадало в Донецкой области – 127, Киевской – 114, Харьковской – 93, Черниговской – 66, Херсонской – 44, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, Житомирской – 15, в городе Киеве – 16.

"25 апреля в результате обстрела российскими оккупантами жилых домов в Лимане Донецкой области от полученных ранений погибли двое детей девяти и 13 лет", – сообщили в ведомстве.

Кроме этого, в результате бомбардировок повреждены 1508 заведений образования, из них 102 разрушены полностью.

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