25 апреля в Донецкой области погибло двое взрослых и двое детей, еще девять человек получили ранения – Кириленко

Кириленко: Обе жертвы россиян в Лимане – это дети. Россияне унесли жизни девятилетней девочки и 14-летнего парня Фото: Павло Кириленко / Facebook

"За 25 апреля россияне убили еще четырех мирных жителей Донбасса: двух в Лимане, одного в Марьинке и одного в Ямполе. Обе жертвы россиян в Лимане – это дети. Россияне унесли жизни девятилетней девочки и 14-летнего парня", – написал он.

Еще девять жителей области вчера получили ранения.

"Кроме того, после ранений в Луганской области в Бахмуте умер один человек, еще двоим была оказана медицинская помощь. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – заявил глава ОВА.