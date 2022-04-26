25 апреля в Донецкой области погибло двое взрослых и двое детей, еще девять человек получили ранения – Кириленко

"За 25 апреля россияне убили еще четырех мирных жителей Донбасса: двух в Лимане, одного в Марьинке и одного в Ямполе. Обе жертвы россиян в Лимане – это дети. Россияне унесли жизни девятилетней девочки и 14-летнего парня", – написал он.
Еще девять жителей области вчера получили ранения.
"Кроме того, после ранений в Луганской области в Бахмуте умер один человек, еще двоим была оказана медицинская помощь. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – заявил глава ОВА.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В РФ войну называют "спецоперацией".
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. По данным Генштаба, сейчас оккупанты продолжают частично блокировать Харьков, обстреливают подразделения украинских войск и объекты критической инфраструктуры, активизировали боевые действия на Донбассе, бои ведутся на юге Украины.