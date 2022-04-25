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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пилот сбитого над Волновахой украинского самолета освобожден из плена оккупантов – ГУР Минобороны

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Василюк (справа) встретился с Будановым (слева), рассказали в украинской разведке
Василюк (справа) встретился с Будановым (слева), рассказали в украинской разведке
Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України / Facebook

Украинский подполковник Роман Василюк, пилот самолета Су-25, 14 марта сбитого ПВО оккупантов над Волновахой Донецкой области, который катапультировался, но получил ранение и попал в плен к оккупантам, освобожден.

Об этом 25 апреля сообщило в Facebook Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

"Прошел через многочисленные допросы со стороны российских спецслужб. До освобождения находился в областной центральной клинической больнице Донецка. 24 апреля вернулся на подконтрольную Украине территорию", – говорится в сообщении.

Пилот встретился с начальником ГУР Кириллом Будановым и секретарем СНБО Алексеем Даниловым, рассказали в разведке.

Отмечается, что в настоящее время Василюк "получает надлежащую медицинскую помощь".

"Долго сидеть в госпитале не собираюсь. Через месяц хотелось бы вернуться в строй и бороться до полного освобождения нашей страны от оккупантов", – подчеркнул украинский пилот.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/298829575761803

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украина и РФ с начала полномасштабной войны провели уже несколько обменов пленными. В частности, в середине апреля из плена оккупантов вернулись домой два украинских пилота, сообщали в украинской разведке.

По информации вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук на 16 апреля, в плену у россиян находилось около 700 украинских военнослужащих и более 1 тыс. мирных жителей Украины.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович призвал украинских военных гуманно обращаться с пленными российскими солдатами.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, самолет, СНБО, разведка, ПВО, плен, Волноваха, больница, Су-25, госпиталь, допрос, война России против Украины, ранение, Алексей Данилов, пилот, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов
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