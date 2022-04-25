Пилот сбитого над Волновахой украинского самолета освобожден из плена оккупантов – ГУР Минобороны

Об этом 25 апреля сообщило в Facebook Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.
"Прошел через многочисленные допросы со стороны российских спецслужб. До освобождения находился в областной центральной клинической больнице Донецка. 24 апреля вернулся на подконтрольную Украине территорию", – говорится в сообщении.
Пилот встретился с начальником ГУР Кириллом Будановым и секретарем СНБО Алексеем Даниловым, рассказали в разведке.
Отмечается, что в настоящее время Василюк "получает надлежащую медицинскую помощь".
"Долго сидеть в госпитале не собираюсь. Через месяц хотелось бы вернуться в строй и бороться до полного освобождения нашей страны от оккупантов", – подчеркнул украинский пилот.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Украина и РФ с начала полномасштабной войны провели уже несколько обменов пленными. В частности, в середине апреля из плена оккупантов вернулись домой два украинских пилота, сообщали в украинской разведке.
По информации вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук на 16 апреля, в плену у россиян находилось около 700 украинских военнослужащих и более 1 тыс. мирных жителей Украины.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович призвал украинских военных гуманно обращаться с пленными российскими солдатами.