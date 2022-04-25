Пилот сбитого над Волновахой украинского самолета освобожден из плена оккупантов – ГУР Минобороны

Василюк (справа) встретился с Будановым (слева), рассказали в украинской разведке Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України / Facebook

Об этом 25 апреля сообщило в Facebook Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

"Прошел через многочисленные допросы со стороны российских спецслужб. До освобождения находился в областной центральной клинической больнице Донецка. 24 апреля вернулся на подконтрольную Украине территорию", – говорится в сообщении.

Пилот встретился с начальником ГУР Кириллом Будановым и секретарем СНБО Алексеем Даниловым, рассказали в разведке.

Отмечается, что в настоящее время Василюк "получает надлежащую медицинскую помощь".

"Долго сидеть в госпитале не собираюсь. Через месяц хотелось бы вернуться в строй и бороться до полного освобождения нашей страны от оккупантов", – подчеркнул украинский пилот.

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