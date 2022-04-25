Российских военнопленных, преступления которых можно доказать в суде, не следует обменивать – Венедиктова

"У нас есть два варианта – заочное привлечение к ответственности и напрямую. Из тех военнопленных, которые у нас есть, а цифра там не такая, которая может нас с вами поразить, найти людей, которые не просто комбатанты и воевали, а совершали военные преступления: убивали гражданских, занимались пытками, изнасилованиями или давали команду, осуществляли бомбардировку заведомо гражданских объектов – это сложная юридическая конструкция", – пояснила генпрокурор.
По ее словам, доказать заочно участие оккупанта в конкретном военном преступлении достаточно сложно.
"Это нам с вами ясно, что здесь преступление. А надо взять конкретного российского орка, сказать, что он конкретно делал то-то и то-то, вот его оружие, вот пуля от его оружия, вот свидетель, вот жертва – это не так просто", – подчеркнула Венедиктова.
Она назвала принципиальным моментом доведение до суда военных преступников.
"Поэтому нам очень важно, чтобы те, кого мы можем подозревать и заводить в суд, были здесь и не шли на обмен", – заявила генпрокурор Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
Правозащитная организация Human Rights Watch 3 апреля обнародовала информацию о ряде преступлений российской армии на оккупированных территориях, среди которых изнасилования, казни и убийства детей.
22 апреля ООН подтвердила гибель более 2400 мирных жителей в Украине с 24 февраля. Пресс-служба управления верховного комиссара ООН по правам человека подчеркнула, что фактические цифры намного выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения.
По данным Офиса генерального прокурора Украины, по состоянию на 25 апреля с начала полномасштабного вторжения российской оккупационной армии погибло 3818 мирных жителей.