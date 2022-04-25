Российских военнопленных, преступления которых можно доказать в суде, не следует обменивать – Венедиктова

Венедиктова: У нас есть два варианта – заочное привлечение к ответственности и напрямую Фото: Ірина Венедіктова / Facebook

"У нас есть два варианта – заочное привлечение к ответственности и напрямую. Из тех военнопленных, которые у нас есть, а цифра там не такая, которая может нас с вами поразить, найти людей, которые не просто комбатанты и воевали, а совершали военные преступления: убивали гражданских, занимались пытками, изнасилованиями или давали команду, осуществляли бомбардировку заведомо гражданских объектов – это сложная юридическая конструкция", – пояснила генпрокурор.

По ее словам, доказать заочно участие оккупанта в конкретном военном преступлении достаточно сложно.

"Это нам с вами ясно, что здесь преступление. А надо взять конкретного российского орка, сказать, что он конкретно делал то-то и то-то, вот его оружие, вот пуля от его оружия, вот свидетель, вот жертва – это не так просто", – подчеркнула Венедиктова.

Она назвала принципиальным моментом доведение до суда военных преступников.

"Поэтому нам очень важно, чтобы те, кого мы можем подозревать и заводить в суд, были здесь и не шли на обмен", – заявила генпрокурор Украины.

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