В Ирпене россияне на глазах у девушки изнасиловали ее маму и младшую сестру, обе погибли – омбудсмен

Девушка и ее бабушка обратились на специальную телефонную линию омбудсмена по предоставлению конфиденциальной психологической помощи. Они разрешили опубликовать эту информацию.

"В Ирпене трое рашистских оккупантов на глазах девушки изнасиловали ее маму и младшую сестру 15 лет. С особой жестокостью избивали и насиловали. Обе мертвы", – написала Денисова.

По словам омбудсмена, девушка в состоянии психологического шока четыре дня жила с телами близких в доме. После освобождения города смогла доехать до бабушки

"Она рассказала, что пока убивали родных, ее держали и не трогали, "потому что я уродина". Сказали "живи и передай другим", – говорится в посте омбудсмена.

Сейчас с девушкой работают психологи.

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