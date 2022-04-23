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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Ирпене россияне на глазах у девушки изнасиловали ее маму и младшую сестру, обе погибли – омбудсмен

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В Ирпене Киевской области во время оккупации трое российских военных на глазах у 17-летней девушки били, насиловали и убили ее мать и сестру. Об этом сообщила в Facebook 22 апреля уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Девушка и ее бабушка обратились на специальную телефонную линию омбудсмена по предоставлению конфиденциальной психологической помощи. Они разрешили опубликовать эту информацию. 

"В Ирпене трое рашистских оккупантов на глазах девушки изнасиловали ее маму и младшую сестру 15 лет. С особой жестокостью избивали и насиловали. Обе мертвы", – написала Денисова.

По словам омбудсмена, девушка в состоянии психологического шока четыре дня жила с телами близких в доме. После освобождения города смогла доехать до бабушки

"Она рассказала, что пока убивали родных, ее держали и не трогали, "потому что я уродина". Сказали "живи и передай другим", – говорится в посте омбудсмена.

Сейчас с девушкой работают психологи. 

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/526195135528430

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала вторжения российских войск Офис омбудсмена получает жалобы с информацией о половых преступлениях россиян на оккупированных украинских территориях. О половых преступлениях российской армии против мирного населения на тот момент оккупированных населенных пунктов Киевской области сообщали 17 марта в Офисе президента Украины.

По данным Денисовой, среди изнасилованных жителей Киевской области есть дети, в том числе 14-летняя девочка, которая после насилия забеременела. 

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 22 марта сообщила о первом подозрении оккупанту за изнасилование в Украине. Всего, по ее словам, зарегистрировано около 5 тыс. военных преступлений РФ.

Правозащитная организация Human Rights Watch 3 апреля обнародовала информацию о ряде преступлений российской армии на оккупированных территориях, факты изнасилований подтвердились.

Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс считает, что российские военные используют изнасилования в качестве оружия в войне против Украины. 

Теги: Людмила Денисова, изнасилование, Ирпень, омбудсмен, война России против Украины, насилие, российские военные, российские оккупанты
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