Под Киевом оккупанты убили мирного жителя из-за камуфляжных брюк – СМИ

Российские военные вошли в Богдановку 8 марта. На следующий день они начали обход. Около 21.20 оккупанты подошли к дому Виктории (имя изменено) и открыли огонь из автомата по зданию. Женщина с мужем стали кричать, что они без оружия и в доме дети.

На тот момент в доме находились четыре человека: Виктория, ее свекровь, муж Алексей и десятилетняя дочь. Им всем приказали спуститься в насосную, вход в которую был прикрыт люком. Военные закрыли люк на две минуты, затем снова открыли, и один из солдат спросил, есть ли сигареты. Муж женщины ответил, что нет, и тогда солдат выстрелил – пуля попала Алексею в руку. Потом этот же солдат, по словам Виктории, сказал второму добить его, и тот сразу застрелил мужчину в голову.

"Он обмяк и начал падать прямо на дочь, зажал ее и так умирал, прямо на ней. Я держала его за руку, пока не поняла, что все, он стал холодеть", – вспоминает женщина.

Виктория считает, что ее супруга могли убить из-за камуфляжных брюк, в которых он ходил на зимнюю рыбалку. После убийства, когда она поднялась в дом, увидела, что эти брюки валяются на полу и вешалка сломана.

Оккупанты также расстреляли супруга Евгении (имя изменено), а саму женщину изнасиловали. И Виктории, и Евгении вскоре после этого удалось бежать из села – их вывезла на своей машине односельчанка.

Журналисты также узнали о еще нескольких преступлениях в Богдановке. 23 марта один из российских оккупантов ворвался в дом Константина (имя изменено), а когда у того зазвонил телефон – открыл огонь. Мужчине удалось сбежать, но в доме оставался его тесть, которого солдат застрелил.

Из окна дома, в котором прятался Константин, он увидел, что во двор его собственного дома заехал танк. Позже выяснилось, что российские военные устроили там погром – забрали телефоны, зарядные устройства, дорогой алкоголь и технику. Мужчине удалось выехать из села, но 2 апреля он вернулся. Тело его тестя отправили на судебно-медицинскую экспертизу, и в распоряжении журналистов есть справка о смерти 67-летнего мужчины. Причина смерти, указанная в документе: "Сквозное пулевое ранение головы". 3 апреля его похоронили.

28 марта, по данным издания, трое солдат пришли в дом 55-летнего бухгалтера Светланы Перминовой. Ее супруга Эдуарда не было дома – несколькими днями ранее он ушел в соседнее село. Сперва солдаты хотели забрать ее машину, но та была не на ходу. Тогда они спустились к ней в подвал, забрали еду и деньги. Оккупанты пробыли у женщины до позднего вечера, а когда стемнело, один из солдат обратил внимание на большую кровать в подвале.

"Ну и все: я забилась в угол, и… Они меня просто изнасиловали. Забрали еду, забрали деньги – это ладно, это все фигня. Но они меня изнасиловали просто. Мне 55 лет – я кому нужна была?" – говорит Перминова.

Двое военнослужащих насиловали женщину по очереди, вспоминает она, третий наблюдал и мастурбировал. По именам или позывным военные друг к другу не обращались, лиц насильников она не помнит. Перминова рассказывает, что после этого хотела повеситься, но не смогла из-за дочери, которая недавно родила.

В середине апреля женщина узнала, что ее муж погиб. Его тело со следами пыток нашли в подвале дома в соседнем селе Шевченковое. По словам женщины, он передавал украинским военным геолокации, информацию о количестве российской военной техники, которая шла. Женщина считает, что мужа убили, так как нашли эту информацию у него в телефоне.

Война России против Украины. Главное (обновляется)