Журналисты узнали имя российского оккупанта, который изнасиловал женщину под Киевом и убил ее мужа

Впервые историю изнасилованной украинки опубликовало издание The Times 28 марта. 7 апреля она повторно рассказала о случившемся правозащитной организации Amnesty International, а 10 апреля об этом сообщил и глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

Настоящее имя женщины нигде не называется в целях безопасности, "Медузе" она представилась Евгенией. Она рассказала, что 9 марта около 22.00 двое российских солдат застрелили ее собаку и начали ломиться в дом. Один из пришедших солдат, Михаил Романов (свое имя он ранее назвал другой жительнице села), пытался ухаживать за Евгенией, но затем увидел в припаркованной у дома машине куртку цвета хаки и резко переменился. Он выпустил автоматную очередь над головой мужа Евгении. Супругам удалось замять конфликт: они сказали, что это экипировка для страйкбола.

Позже в тот же вечер Романов вернулся, но уже с другим человеком "полностью в черной форме" – его имени он не назвал. Евгения была в бойлерной, а открывать дверь пошел ее супруг. После этого женщина услышала выстрел. На вопрос, что с ее супругом, мужчина в черном ответил: "Нет у тебя больше мужа, он у тебя был нацистом, поэтому я его застрелил".

После этого мужчины, угрожая убийством сына, заставили Евгению раздеться и по очереди насиловали ее. Впоследствии женщине удалось сбежать с ребенком к соседке – затем они сели в автомобиль и выехали из села.

Журналисты смогли подтвердить личность Романова благодаря другой жительнице села – Кристине (имя изменено). Солдат приходил к ней в дом, пытался установить контакт. По словам Кристины, другие солдаты называли его командиром. Романов сам назвал свое имя, а также рассказал о семье – благодаря рассказанному им журналисты смогли найти его в соцсетях.

Судя по данным из его соцсетей, ему 31 год, родился в городе Пласте Челябинской области. По известным "Медузе" мобильным номерам, принадлежащим Романову, можно найти множество частных объявлений о продаже вещей (например, мебели, одежды для ребенка и инструментов для ремонта) в городе Чебаркуль Челябинской области, где, предположительно, Романов жил до отправки в Украину. В этом городе расположены 11 воинских частей, приписанных к 90-й танковой дивизии РФ.

Публично о карьере Романова ничего не известно. С 2011-го по 2013 год, как выяснила "Медуза", изучив данные налоговой службы, он работал кассиром в "Магните". На снимках в удаленных аккаунтах Романова, восстановленных журналистами по архивным копиям, его сын играет с военной формой. На вопрос "Медузы", представляет ли Михаил Романов российскую армию в каком-либо качестве, министерство обороны РФ не ответило.

По фотографиям пользователя Михаила Романова из "ВКонтакте" и "Одноклассников" мужчину опознали четверо жителей Залесской улицы в Богдановке, включая героинь статьи "Медузы".

Сам Михаил Романов не ответил ни на один звонок корреспондентов. Журналисты отмечают, что профиль Романова в "Одноклассниках" каждый день бывает онлайн, но на сообщения не отвечает. Его родственники и девушка также не отвечают на звонки журналистов.

"Медуза" связалась с семьей Романова. Отец Сергей Михайлович Романов (его удалось идентифицировать по фотографиям в соцсетях, на которых он запечатлен вместе с сыном) по телефону заявил, что никакого Михаила он не знает, и бросил трубку. В "Одноклассниках" он прочитал сообщения корреспондента с просьбой прокомментировать возможное участие его сына в преступлениях, но отвечать на них не стал и сразу после прочтения добавил журналиста в черный список.

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