Возле Мариуполя зафиксировали третье место массового захоронения – "Схемы"

Первые выкопанные траншеи на территории кладбища в Старом Крыму появились 24 марта – уже после того, как поселок был оккупирован российскими военными. На спутниковом снимке Planet можно увидеть, что могилы имеют 60-70 м в длину, сообщают "Схемы".
На снимке спутника от 7 апреля уже видно, что траншеи увеличились, а часть из них зарыта.
Как показывает последний спутниковый снимок по состоянию на 24 апреля, площадь захоронения увеличилась до 200 метров, отмечают "Схемы".
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко в комментарии "Схемам" рассказал, что властям известно о том, что российские оккупанты вывозят тела погибших жителей города на территорию Старокрымского кладбища, где хоронят их в местах массового захоронения.
"Нам известно об этих братских могилах, потому что эти фашисты – и у меня нет других слов – привлекают для захоронения местное население, за еду. Они нам и сообщили, что нужно "трудочасы" наработать, чтобы тебе дали еду, воду. Сейчас в Мариуполе недостаточно гуманитарки, которую они завозят, поэтому люди вынуждены это делать", – рассказал Бойченко.
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21 апреля были опубликованы фото Maxar Technologies, на которых зафиксировано появление и увеличение братской могилы в Мангуше под Мариуполем. По данным журналистов "Схем", длина траншеи – 300 м. Согласно фотографиям, она появилась в конце марта.
Сопоставление размеров двух братских могил – в Буче Киевской области и Мангуше – позволяет предположить, что в траншее в Мангуше захоронено от 3 до 9 тыс. убитых оккупантами жителей Мариуполя, считают в Мариупольском горсовете.
Вторую братскую могилу возле Мариуполя спутник зафиксировал рядом с кладбищем оккупированного села Виноградное, сообщали 22 апреля журналисты "Схем". По данным мэра Мариуполя, там могут быть тела сотен погибших, преимущественно из левобережной части Мариуполя.