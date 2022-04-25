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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Возле Мариуполя зафиксировали третье место массового захоронения – "Схемы"

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По данным "Схем", площадь захоронения --- 200 метров
По данным "Схем", площадь захоронения --- 200 метров
Скриншот: radiosvoboda.org

Спутник зафиксировал третью братскую могилу возле Мариуполя Донецкой области, которая появилась на территории кладбища оккупированного российскими войсками поселка Старый Крым, расположенного в пяти километрах от города. Об этом 25 апреля сообщили журналисты проекта "Радіо Свобода" "Схемы", в распоряжении которых есть спутниковые снимки.

Первые выкопанные траншеи на территории кладбища в Старом Крыму появились 24 марта – уже после того, как поселок был оккупирован российскими военными. На спутниковом снимке Planet можно увидеть, что могилы имеют 60-70 м в длину, сообщают "Схемы".

На снимке спутника от 7 апреля уже видно, что траншеи увеличились, а часть из них зарыта.

Как показывает последний спутниковый снимок по состоянию на 24 апреля, площадь захоронения увеличилась до 200 метров, отмечают "Схемы".

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко в комментарии "Схемам" рассказал, что властям известно о том, что российские оккупанты вывозят тела погибших жителей города на территорию Старокрымского кладбища, где хоронят их в местах массового захоронения.

"Нам известно об этих братских могилах, потому что эти фашисты – и у меня нет других слов – привлекают для захоронения местное население, за еду. Они нам и сообщили, что нужно "трудочасы" наработать, чтобы тебе дали еду, воду. Сейчас в Мариуполе недостаточно гуманитарки, которую они завозят, поэтому люди вынуждены это делать", – рассказал Бойченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

21 апреля были опубликованы фото Maxar Technologies, на которых зафиксировано появление и увеличение братской могилы в Мангуше под Мариуполем. По данным журналистов "Схем", длина траншеи – 300 м. Согласно фотографиям, она появилась в конце марта.

Сопоставление размеров двух братских могил – в Буче Киевской области и Мангуше – позволяет предположить, что в траншее в Мангуше захоронено от 3 до 9 тыс. убитых оккупантами жителей Мариуполя, считают в Мариупольском горсовете.

Вторую  братскую могилу возле Мариуполя спутник зафиксировал рядом с кладбищем оккупированного села Виноградное, сообщали 22 апреля журналисты "Схем". По данным мэра Мариуполя, там могут быть тела сотен погибших, преимущественно из левобережной части Мариуполя.

Теги: Донецкая область, война, военные, оккупация, Мариуполь, спутник, кладбище, война России против Украины, погибшие, Схемы, могила, российские оккупанты
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