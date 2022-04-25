Возле Мариуполя зафиксировали третье место массового захоронения – "Схемы"

Первые выкопанные траншеи на территории кладбища в Старом Крыму появились 24 марта – уже после того, как поселок был оккупирован российскими военными. На спутниковом снимке Planet можно увидеть, что могилы имеют 60-70 м в длину, сообщают "Схемы".

На снимке спутника от 7 апреля уже видно, что траншеи увеличились, а часть из них зарыта.

Как показывает последний спутниковый снимок по состоянию на 24 апреля, площадь захоронения увеличилась до 200 метров, отмечают "Схемы".

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко в комментарии "Схемам" рассказал, что властям известно о том, что российские оккупанты вывозят тела погибших жителей города на территорию Старокрымского кладбища, где хоронят их в местах массового захоронения.

"Нам известно об этих братских могилах, потому что эти фашисты – и у меня нет других слов – привлекают для захоронения местное население, за еду. Они нам и сообщили, что нужно "трудочасы" наработать, чтобы тебе дали еду, воду. Сейчас в Мариуполе недостаточно гуманитарки, которую они завозят, поэтому люди вынуждены это делать", – рассказал Бойченко.

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