Ахметов: Горжусь тем, что наша "Азовсталь" стала оплотом сопротивления в Мариуполе

Ринат Ахметов: Верю в то, что российские военные понесут наказание за все преступления, совершенные в Украине и Мариуполе Фото: akhmetovfoundation.org

"Мариуполь был, есть и будет украинским. Наши защитники героически сражаются за каждый метр украинской земли. Я горд тем, что оплот сопротивления находится на заводе "Азовсталь". Верю, что наши военные отстоят город, а мирные жители будут эвакуированы", – сообщил бизнесмен.

Ахметов назвал происходящее в Мариуполе глубочайшей трагедией, за которую Россия должна понести ответственность.

"Верю в то, что российские военные понесут наказание за все преступления, совершенные в Украине и Мариуполе. Мариуполь – это глубочайшая трагедия и катастрофа, которую нельзя простить", – заявил владелец "Азовстали".

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