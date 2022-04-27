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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ахметов: Горжусь тем, что наша "Азовсталь" стала оплотом сопротивления в Мариуполе

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Ринат Ахметов: Верю в то, что российские военные понесут наказание за все преступления, совершенные в Украине и Мариуполе
Ринат Ахметов: Верю в то, что российские военные понесут наказание за все преступления, совершенные в Украине и Мариуполе
Фото: akhmetovfoundation.org

Мариуполь всегда был и будет украинским городом, а завод "Азовсталь" стал оплотом сопротивления, заявил бизнесмен Ринат Ахметов в интервью газете Le Temps.

"Мариуполь был, есть и будет украинским. Наши защитники героически сражаются за каждый метр украинской земли. Я горд тем, что оплот сопротивления находится на заводе "Азовсталь". Верю, что наши военные отстоят город, а мирные жители будут эвакуированы", – сообщил бизнесмен.

Ахметов назвал происходящее в Мариуполе глубочайшей трагедией, за которую Россия должна понести ответственность.

"Верю в то, что российские военные понесут наказание за все преступления, совершенные в Украине и Мариуполе. Мариуполь – это глубочайшая трагедия и катастрофа, которую нельзя простить", – заявил владелец "Азовстали".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города фактически заблокирована оккупантами.

20 апреля украинским властям удалось договориться о гуманитарном коридоре из Мариуполя; он не сработал так, как планировалось, но из города смогли выехать четыре автобуса с людьми.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.

23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".

Теги: Ринат Ахметов, война, Мариуполь, Азовсталь, обстрелы, война России против Украины, российские военные
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