В Пентагоне считают, что часть российских войск покинула Мариуполь

Оккупанты не смогли захватить весь Мариуполь и продолжают наносить по нему авиаудары Фото: ЕРА

Об этом высокопоставленный чиновник американского оборонного ведомства сообщил журналистам на брифинге 28 апреля, расшифровку приводит сайт Пентагона.

"Мы можем сообщить, что видели, как российские силы покидают район Мариуполя и продвигаются на северо-запад, приблизительно в направлении Запорожской области. Это не означает, что, по нашим оценкам, они захватили Мариуполь. Они продолжают наносить удары по Мариуполю, как авиационные, так и ракетные удары", – сказал чиновник.

Он отметил, что авиаудары по городу, который считают захваченным, не наносят.

Чиновник не стал говорить о количестве войск, покинувших район Мариуполя и то, как далеко они продвинулись.

"Мы только собираем эти данные. Я не могу оценить это количественно. Мы только начинаем видеть, как они отводят часть своих сил от Мариуполя и направляются на северо-запад", – пояснил он.

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