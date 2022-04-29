В Пентагоне считают, что часть российских войск покинула Мариуполь

Об этом высокопоставленный чиновник американского оборонного ведомства сообщил журналистам на брифинге 28 апреля, расшифровку приводит сайт Пентагона.
"Мы можем сообщить, что видели, как российские силы покидают район Мариуполя и продвигаются на северо-запад, приблизительно в направлении Запорожской области. Это не означает, что, по нашим оценкам, они захватили Мариуполь. Они продолжают наносить удары по Мариуполю, как авиационные, так и ракетные удары", – сказал чиновник.
Он отметил, что авиаудары по городу, который считают захваченным, не наносят.
Чиновник не стал говорить о количестве войск, покинувших район Мариуполя и то, как далеко они продвинулись.
"Мы только собираем эти данные. Я не могу оценить это количественно. Мы только начинаем видеть, как они отводят часть своих сил от Мариуполя и направляются на северо-запад", – пояснил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, около 1 тыс. гражданских лиц и 500 раненых военных находятся, по информации украинского правительства, в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.
РФ наносит множественные авиаудары по заводу. Ночью 28 апреля оккупанты сбросили на военный госпиталь на "Азовстали" многотонные авиабомбы, рухнула операционная. Есть погибшие, раненые и контуженные.
Защитники Мариуполя просят эвакуировать гарнизон и гражданских, которые находятся на "Азовстали". В Офисе президента Reuters сказали, что сегодня планируется операция по эвакуации из завода гражданских.