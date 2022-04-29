Украина надеется провести сегодня операцию по эвакуации гражданских из "Азовстали" – Reuters

В ОП журналистам сказали, что операция по выводу гражданских планируется сегодня.

Других деталей не сообщали.

Вечером 28 апреля, по итогам встречи президента Украины Владимира Зеленского с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что появилась надежда на эвакуацию гражданских из "Азовстали".

Зеленский заявил о готовности Украины немедленно провести переговоры об эвакуации из "Азовстали" и сказал, что ожидает от российской стороны человеческого отношения к тем, кто сейчас находится в убежищах мариупольского завода.

Война России против Украины. Главное (обновляется)