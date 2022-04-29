Украина надеется провести сегодня операцию по эвакуации гражданских из "Азовстали" – Reuters

В ОП журналистам сказали, что операция по выводу гражданских планируется сегодня.
Других деталей не сообщали.
Вечером 28 апреля, по итогам встречи президента Украины Владимира Зеленского с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что появилась надежда на эвакуацию гражданских из "Азовстали".
Зеленский заявил о готовности Украины немедленно провести переговоры об эвакуации из "Азовстали" и сказал, что ожидает от российской стороны человеческого отношения к тем, кто сейчас находится в убежищах мариупольского завода.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Гутерриш перед поездкой в Киев встречался с президентом РФ Владимиром Путиным и говорил с ним об эвакуации мирного населения из "Азовстали". По итогам встречи сайт ООН сообщил, что глава Кремля "в общем и целом согласился" с участием ООН и Международного комитета Красного креста в эвакуации мирного населения с "Азовстали". Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков потом сказал, что "конкретных договоренностей в этой области не было".
Гутерриш считает свою встречу с Путиным "очень полезной".
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, около 1 тыс. гражданских лиц и 500 раненых военных находятся, по информации украинского правительства, в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.
РФ наносит множественные авиаудары по заводу. Ночью 28 апреля оккупанты сбросили на военный госпиталь на "Азовстали" многотонные авиабомбы, рухнула операционная. Есть погибшие, раненые и контуженные.
Защитники Мариуполя просят эвакуировать гарнизон и гражданских, которые находятся на "Азовстали".